Bilişim Standartları Platformu Başkanı Dr. Ziya Karakaya Türkiye 'nin bilişim alanındaki eksikliklere dikkat çekerek, "Teknoloji hegemonyasına girmemek için standartlar geliştirilmeli" dedi.

Bilişim profesyoneli denilebilen yarı akademik bir topluluk tarafından kurulan Türkiye Bilişim Derneği (TBD) bilişim kültürünü yaymayı amaçlayan bir sivil toplum örgütü olarak biliniyor. Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ile TBD arasında, 8 Ocak 2019 tarihinde imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde TBD bünyesinde oluşan Bilişim Standartları Platformu'nda ise, Türkiye'nin bilişim alanındaki eksiklikleri ön plana getirilerek çalışmalar yapılıyor. Bilişimle ilgili, Ulusal ve Uluslararası standartların geliştirilmesi, izlenmesi, yaygınlaştırılması, eğitim ve benzeri etkinliklerin düzenlenmesi gibi konularda işbirliği sağlamak amacıyla kurulan Bilişim Standartları Platformu Başkanı ve aynı zamanda Atılım Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Ziya Karakaya, platform bileşenleri ile birlikte Türkiye bilişiminin gelişimine çok önemli katkılar sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

"KENDİ STANDARTLARINI GELİŞTİREN BİR ÜLKE OLMALIYIZ"

Türkiye Bilişim Derneği'nin bilişim alanındaki en eski ve Türkiye'nin en köklü derneklerinden bir tanesi olduğunu söyleyen Dr. Ziya Karakaya, "Bu derneğin içerisinde gönüllülük esasına dayanan çalışmalarla Türkiye bilişiminin gelişimine çok önemli katkılar sağlanıyor. Türkiye'nin en büyük eksikliklerinden biri olan bilişim alanındaki standartlara katkı sunmak, bu standartların geliştirilmesini sağlamak, Türkiye ihtiyaçları doğrultusunda yapılması gereken ne varsa elimizi taşın altına koymak üzere ilgili kurumlarla birlikte yola çıktık" dedi.

Türkiye'nin kendi standartlarını geliştirebilen bir ülke olması gerektiğine dikkat çeken Karakaya, "Başta Nesnelerin İnterneti, Bulut Bilişim, Büyük Veri, Yapay Zeka ve Endüstri 4.0 doğrultusundaki standartlar olmak üzere, birçok yenilikçi alanda Avrupa'da yeni standartlar geliştiriliyor. Bir standartın geliştirilme aşamasında ülke olarak yer alabiliyorsanız, o standartın içeriğini ülkenizdeki ilgili sektörlere aktarma şansına sahip olursunuz. İlgili sektörlerin taleplerini, ihtiyaçlarını da standartların içine entegre etme şansına sahip olabilirsiniz" diye konuştu.

100'E YAKIN GÖNÜLLÜ UZMAN ÇALIŞIYOR

Bir cihazın sahip olması gereken standartlardan tutun, veri merkezinin sahip olması gereken standartlara kadar, bilişim alanında çok fazla standartın yer aldığını ifade eden Karakaya, Bilişim Standartları Platformu içerisinde 100'e yakın gönüllü bilişim uzmanı ve akademisyenlerin yer aldığını belirtti.

Karakaya, "Geliştirdiğiniz ürünlerin standartlara uygun olması gerekiyor. Aksi halde satın aldığınız iki ürün birbiriyle entegre olamaz ve birlikte çalışamazlar. Standarta uygun olmayan bir ürünle dünya pazarında da yer bulamazsınız. Bir şeyi nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız bakacağınız yer yine standartın kendisidir. Standart size o ürünü nasıl geliştireceğinizi, hangi yönlerini, hangi özelliklere sahip olması gerektiğini belirten bir şeydir. Dünyada uluslar teknoloji hegemonyası yaratabilmek için standartları kullanmaktadırlar. Dolayısıyla Türkiye olarak bu teknoloji hegemonyasının altına girmemek için en azından bu standartların gelişim sürecinde bulunmak zorundayız" dedi.

- Ankara