Son Dakika Haberleri: Teknoloji Hırsızlarına Polis Operasyonu: 3 Gözaltı

Teknoloji Hırsızlarına Polis Operasyonu: 3 Gözaltı

8 dakika önce

Isparta'da farklı tarihlerde işyerlerinden bilgisayar ve bilgisayar malzemesi çaldıkları öne sürülen 3 şüpheli polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Teknoloji Hırsızlarına Polis Operasyonu: 3 Gözaltı, System.String[]
Isparta'da farklı tarihlerde işyerlerinden bilgisayar ve bilgisayar malzemesi çaldıkları öne sürülen 3 şüpheli polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Polis, yaptığı araştırmada çalıntı olduğu değerlendirilen 11 adet laptop ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, kentte son dönemde artış gösteren işyeri hırsızlıklarını mercek altına alan Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, kentte farklı tarihlerde girdikleri işyerlerinden çok sayıda bilgisayar ve bilgisayar malzemesi çaldıkları öne sürülen H.S.Ş, M.K. ve A.O. isimli şüpheliler kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin bulundukları yerlerde araştırma yapan polis, çalıntı olduğu değerlendirilen 11 adet laptop ele geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, emniyette gözaltına alınan şüphelilerin gerekli işlemleri sonrasında adli makamlara sevk edileceği öğrenildi. - ISPARTA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 03:26 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ünlü Yazar Parseğ Tuğlacıyan'ın Oğlu, Evinde Ölü Bulundu Müşteri Olarak Bindi, Taksicinin Başından Aşağı Su Döktü

PKK'lı Teröristlerin Çaldığı Lüks Otomobil, Toprağa Gömülü Bulundu Fuhuş İçin Yer Teminine Gözaltı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.2.2019 15:34:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Teknoloji Hırsızlarına Polis Operasyonu: 3 Gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]