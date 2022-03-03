Teknoloji, hırsızlık şebekesinin üstesinden geldi - Son Dakika
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Teknoloji, hırsızlık şebekesinin üstesinden geldi

03.03.2022 12:47
Teknoloji, hırsızlık şebekesinin üstesinden geldi

Beylikdüzü'nde içinde 20 bin liralık elektronik malzemesi ve kulaklığının bulunduğu çantayı çaldıran dijital pazarlama uzmanı Furkan Talay, kulaklığının "Cihazımı bul" özelliği ile polisle harekete geçip adım adım takip ettiği hırsızları 7 saat içerisinde yakalattı.

Beylikdüzü'nde içinde 20 bin liralık elektronik malzemesi ve kulaklığının bulunduğu çantayı çaldıran dijital pazarlama uzmanı Furkan Talay, kulaklığının "Cihazımı bul" özelliği ile polisle harekete geçip adım adım takip ettiği hırsızları 7 saat içerisinde yakalattı.

Olay, Beylikdüzü'nde geçtiğimiz hafta meydana geldi. Furkan Talay(30) isimli dijital pazarlama uzmanının, park halindeki arabasından içerisinde 20 bin lira değerindeki elektronik eşyaların da olduğu çantası hırsızlar tarafından çalındı. Talay, olayı polislere haber verdi. Kulaklığının "Cihazımı bul" özelliğini hatırladı. Hırsızları polisle birlikte Esenyurt'a kadar adım adım takip etti. 3 adrese birden giden hırsızlar 4'üncü adreste kıskıvrak yakalandı. Hırsızların, bilgisayarın sattığı yeri tespit eden polisler, bilgisayarın satıldığı yerden alarak Talay'a teslim etti.

Olay sonrası yaşanan anları anlatan Furkan Talay, "Arabam park halindeyken yarım saat içerisinde döndüğümde çantalarımın arabanın içerisinde olmadığını gördüm. Polisi aradım ve devriye ekipleri geldi. O sırada çantamda kulaklığımın olduğu aklıma geldi. Telefondan bağlanarak konumunu buldum. Konumları takip ederek farklı adreslerde 3 bina gittik. 4'üncü adreste onları bir depoda yakaladık. Bilgisayarımı sattıkları kişi ile buluştuk ve bilgisayarımı da aldık. Bu hırsızlar şebekeymiş. Polis memurları da çok sabırlıydı bu konuda. Hırsızlardan şikayetçi oldum ve tutuklandılar. Bir teknolojik cihaz aldığımızda sadece onunla nasıl vakit geçirebileceğimizi değil, ondan nasıl faydalanabileceğimizi de düşünmemiz lazım. Teknolojik bir ürün seçerken güvenlik için de tercih etmeliyiz" dedi. - İSTANBUL

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Beylikdüzü, Esenyurt, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Teknoloji, hırsızlık şebekesinin üstesinden geldi - Son Dakika


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