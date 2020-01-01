Teknoloji Komisyonundan Manisa CBÜ Rektörü Ataç'a işbirliği ziyareti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Teknoloji Komisyonundan Manisa CBÜ Rektörü Ataç'a işbirliği ziyareti - Son Dakika

Teknoloji Komisyonundan Manisa CBÜ Rektörü Ataç'a işbirliği ziyareti

6 saat önce

Ege İhracatçılar Derneği (EGEiD) ve Yunusemre Belediyesi Sanayi, Bilişim ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ayberk Aloğlu, komisyon üyeleriyle beraber Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç'ı ziyaret ederek yapılacak faaliyetler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Teknoloji Komisyonundan Manisa CBÜ Rektörü Ataç'a işbirliği ziyareti, System.String[]

Ege İhracatçılar Derneği (EGEiD) ve Yunusemre Belediyesi Sanayi, Bilişim ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ayberk Aloğlu, komisyon üyeleriyle beraber Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç'ı ziyaret ederek yapılacak faaliyetler hakkında görüş alışverişinde bulundu.


EGEİD ve Yunusemre Belediyesi Sanayi, Bilişim ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ayberk Aloğlu, MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç'ı ziyaret etti. Komisyon üyeleriyle birlikte gerçekleştirilen ziyarette üniversite tarafından gerçekleştirilecek bilim ve teknoloji temalı faaliyetlerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Ziyarette konuşan Başkan Aloğlu, "2020 yılındaki projelerimizi görüştüğümüz toplantımıza nazik misafirperverliklerinden dolayı Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Ataç'a ve bizlere eşlik eden Fen Edebiyat Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Yüksel Abalı'ya teşekkür eder, başarılarının devamını dileriz. Hayatın her yerinde ihtiyaç duyduğumuz üniversitemizin ve bilim insanlarının her daim yanındayız ve bizlere ihtiyaç halinde her zaman çerileriyiz. Celal Bayar Üniversitemiz de çok güzel işler ve ilklerin yapıldığını görüyoruz. Emeği geçenlere şükranlarımızı sunuyoruz" dedi. - MANİSA

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Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 01:39 Kaynak: İHA
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