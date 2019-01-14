Son Dakika Haberleri: Teknoloji Kullanımında İleri Analitiğin Önemi Nedir?

Teknoloji Kullanımında İleri Analitiğin Önemi Nedir?

1 saat önce

KoçSistem Muhasebe Müdürü Serdar Tunç, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

KoçSistem Muhasebe Müdürü Serdar Tunç, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

Teknoloji kullanımında ileri analitiğin önemine vurgu yapan Tunç, "Önümüzdeki yıllar içerisinde özellikle globalleşen dünyada teknolojiyi mutlaka her kanalda kullanmamız gerekiyor. Bu noktada da ileri analitik çok önemli ve hayatımızı kolaylaştıracak bir formül. Bizler de KoçSistem olarak bu noktada çok özel çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu projeler sayesinde de Türkiye'de perakende sektörünün geleceğine de katkıda bulunmak istiyoruz" dedi.
Kaynak: Wise.tv

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 12:33 

TV, Sektörel, Ekonomi
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