Teknoloji liderleri Birleşik Krallık Teknoloji Konferansı'nda buluşacak - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Teknoloji liderleri Birleşik Krallık Teknoloji Konferansı'nda buluşacak - Son Dakika Ekonomi

Teknoloji liderleri Birleşik Krallık Teknoloji Konferansı'nda buluşacak

6 saat önce

Birleşik Krallık Teknoloji Konferansı, Türk ve İngiliz teknoloji sektörlerinin lider isimlerini İstanbul'da bir araya getirecek.

Teknoloji liderleri Birleşik Krallık Teknoloji Konferansı'nda buluşacak, System.String[]

Birleşik Krallık Teknoloji Konferansı, Türk ve İngiliz teknoloji sektörlerinin lider isimlerini İstanbul'da bir araya getirecek.

Birleşik Krallık Teknoloji Konferansı, 17 Şubat günü Birleşik Krallık Uluslararası Ticaret Departmanı ev sahipliğinde İstanbul'da Whyndham Grand İstanbul Levent Otel'de gerçekleşecek.

Birleşik Krallık ve Türkiye arasında yatırım ve ticaret olanakları, yatırımcıların Birleşik Krallık'ta nasıl şirket kurabileceği ve şirketlerini nasıl büyütebileceği yanında kurumsal yükümlülükler konusunda da detaylı sunumların yer alacağı konferansın bu seneki ana konu başlıkları 'Finansal Teknoloji' – 'Dijital Sağlık' ve 'Bilim ve İnovasyon' – "Üretimde Dijitalleşme" " ve 'Akıllı Şehirler'.

Her konu başlığı üzerine derinlikli sunum ve soru-cevap bölümlerinin yer alacağı konferansta ayrıca Birleşik Krallık'taki sektörel fırsatların ve potansiyel iş ortaklığı alanlarının da detaylarıyla anlatılacağı oturumlar yer alacak.

Tüm gün sürecek olan konferans İngilizce olarak gerçekleştirilecek. Önceden bildirmeleri halinde basın mensuplarına bire bir röportajlar için çeviri sağlanacak.


Birleşik Krallık, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 12:04 Kaynak: DHA
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