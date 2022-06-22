Teknoloji mağazasında büyük soygun! Tam 3 milyon TL'lik ürün çalındı - Son Dakika
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Teknoloji mağazasında büyük soygun! Tam 3 milyon TL'lik ürün çalındı

22.06.2022 09:42
Teknoloji mağazasında büyük soygun! Tam 3 milyon TL'lik ürün çalındı

Mart ayında açılışını gerçekleştiren Gaming.Gen.TR mağazasına hırsız girdi. Kimliği belirsiz 5 şahıs 3 milyon TL'lik ürün çaldı.

Artan dolar kuru ve ülkemizdeki vergi oranları, teknolojik ürünlerin fiyatını oldukça olumsuz etkiledi. Bu nedenle elimizdeki telefon, bilgisayar ve benzeri cihazlar, artık servet değerine ulaştı. Durum böyle olunca da elektronik aletlerin hırsızların ilgi odağı haline gelmesi uzun sürmedi.

Gaming.Gen.TR mağazasına giren hırsızlar, dakikalar içinde 3 milyonluk ürün çaldı

Hırsızların son hedefi ise geçtiğimiz Mart ayında açılan Gaming.Gen.TR mağazası oldu. Henüz kimliği belirlenemeyen şahıslar, akşam saatlerinde mağazaya girerek değeri yaklaşık 3 milyon TL'yi bulan bilgisayar donanımı ve teknolojik ürün çaldı. İşte ayrıntılar…

Gaming.Gen.TR mağazasındaki akıl almaz soygun, 12 Haziran gecesi gerçekleşti. Henüz kimliği belirlenemeyen 5 hırsız, gece vakti mağazaya gelerek, birkaç dakika içerisinde 3 milyon TL değerinde ürünü çalmayı başardı.

Ürünler arasında özellikle oyuncuları hedef alan üst seviye laptoplar, işlemciler ve ekran kartları yer alıyor. Özellikle pahalı ürünleri hedef alan hırsızlar şu an her yerde aranıyor. Soygun esnasında geride DNA örnekleri bırakan 5 şahısın polis tarafından kısa süre içerisinde yakalanması bekleniyor.

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Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Güncel Teknoloji mağazasında büyük soygun! Tam 3 milyon TL'lik ürün çalındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Teknoloji mağazasında büyük soygun! Tam 3 milyon TL'lik ürün çalındı - Son Dakika
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