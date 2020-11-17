Teknoloji markası ASUS,  dizüstü bilgisayarda yeni ekran teknolojisini tanıttı - Son Dakika

Teknoloji markası ASUS,  dizüstü bilgisayarda yeni ekran teknolojisini tanıttı

17.11.2020 12:38
Teknoloji markası ASUS,  dizüstü bilgisayarda yeni ekran teknolojisini tanıttı, System.String[]

Teknoloji markası ASUS, geçen haftalarda Intel 11.Nesil işlemcili dizüstü bilgisayarını duyurdu.

Teknoloji markası ASUS, geçen haftalarda Intel 11.Nesil işlemcili dizüstü bilgisayarını duyurdu. Marka tarafından yapılan açıklamada, yeni Zenbook Flip S 13 modelinin ekran teknolojileri ile ön plana çıktığı aktarıldı.

Online etkinlik ile yeni Intel 11.Nesil işlemcili dizüstü bilgisayarlarını duyuran ASUS, donanımı ile dikkat çeken modellerini tanıtmaya devam ettiğini açıkladı.  Intel'in  belirlediği son teknoloji standartları ile ortaya koyduğu EVO özelliklerini karşılamasıyla da dikkat çektiği söylenen yeni Zenbook Flip S 13 modelinin ekran teknolojileri ile ön plana çıktığı bildirildi.  Konuyla alakalı ASUS  ve Intel işbirliğinin önemine değinen  ASUS CEO'su Samson Hu, her yıl yeni nesil Intel işlemcili bilgisayarları üreten ilk firma olduklarının altını çizerek; "Bu yılki dizüstü bilgisayar serisi, en son teknolojiyi, kullanıcılarının parmaklarının ucuna getirerek onlar için yeni deneyimler yaratıyor. Yeni 11.Nesil cihazlar en yeni 4K OLED ekran, üst seviye ses, yazılım ve ağ bağlantısı gibi gelişmiş teknolojiler ile güçlendirildi. Bu sayede inanılmaz yenilikler sunarak kullanıcıların cihazlarıyla ilişki kurma şeklini değiştiriyoruz" diye konuştu.

YENİ TEKNOLOJİLERİ YÜKSEK PERFORMANSLI BİLGİSAYARLAR İÇİN KULLANIYORUZ

CEO Hu yaptığı açıklamada, "11. Nesil Intel Core işlemciler ve yeni Intel® Iris® Xe grafiklerle donatılmış en yeni, ince ve hafif ASUS dizüstü bilgisayarlar performansın sınırlarını aşıyor ve kullanıcılara üretkenlik, yaratıcılık, oyun ve eğlence için en üst düzey deneyimi sunuyor. Ayrıca ASUS, en yeni Intel işlemcilerin performansını, Intel Evo platformuna dayalı üst seviye kullanıcı deneyimini ve en yeni teknolojiyi, sürekli gelişen bir dünyada kullanıcıların hayatını kolaylaştıran yüksek performanslı dizüstü bilgisayarlar sunmak için bir araya getiriyor" ifadelerine yer verdi.

4 FARKLI MODDA KULLANILABİLİYOR

ASUS, Intel Evo platformu tarafından desteklenen dizüstü bilgisayarlarını tanıtırken, Intel'in Project Athena inovasyon programının ikinci sürüm teknik özelliklerini ve Temel Deneyim Göstergelerini de açıkladı.  11. Nesil Intel Core işlemcilere ek olarak, Intel Evo platform tabanlı dizüstü bilgisayarlarda Intel Iris Xe grafik mimarisi, Intel WiFi 6 desteği ve Thunderbolt 4 bulunduğu aktarıldı.

Açıklamanın devamında 4K UHD OLED ekranı ile 11. Nesil Intel Core işlemcilere sahip ASUS Zenbook Flip S 13 dizüstü bilgisayarı ile ilgili verilen teknik detaylar ise şöyle:

"360 derece katlanabilen menteşesi sayesinde tablet modu dahil olmak üzere 4 farklı modda kullanılabiliyor. Daha iyi bir deneyim için dokunmatik ekran kontrolünü kolaylaştıran harici bir kalem ile geliyor ve cihaz 13,9 mm inceliğinde ve 1,2 kg hafifliğinde.  4K UHD OLED NanoEdge PANTONE® Onaylı renk hassasiyeti mevcut. Ekran, geniş bir yüzde 100 DCI-P3 renk gamına sahip ve derin siyahlar ve geniş kontrast için VESA Display HDR 500 Gerçek Siyah sertifikalı.  Gözleri korumak için TÜV Rheinland sertifikası da alınan Zenbook Flip S'in ayrıca daha rahat kullanım deneyimi için 4096 basınç seviyeli yeni ASUS Pen dokunmatik kalemi de destekliyor.

Sürekli hareket halindeyken performansın, 16 GB'a kadar RAM ve 1 TB'ye kadar PCIe® 3.0 x4 SSD ile birlikte Intel Iris Xe grafikli 11. Nesil Intel Core i7 işlemci tarafından sağlandığı aktarılırken, bağlantı için ZenBook Flip S'in, iki Thunderbolt ™ 4 USB-C® bağlantı noktası, bir USB 3.2 Gen 1 Tip-A bağlantı noktası ve bir HDMI bağlantı noktası sunuyor. Bataryası ise, 15 saate kadar dayanabiliyor."


Teknoloji markası ASUS,  dizüstü bilgisayarda yeni ekran teknolojisini tanıttı

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Teknoloji markası ASUS,  dizüstü bilgisayarda yeni ekran teknolojisini tanıttı - Son Dakika


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