Teknoloji markası Asus oyunculara özel geliştirdiği Strix G modelini duyurdu - Son Dakika

Teknoloji markası Asus oyunculara özel geliştirdiği Strix G modelini duyurdu

18.12.2020 10:59
Teknoloji markası Asus oyunculara özel geliştirdiği Strix G modelini duyurdu, System.String[]

Teknoloji markası Asus Republic of Gamers markası, yenilenen ROG Strix G ailesinin yeni üyelerini son kullanıcının beğenisine sunduğunu duyurdu.

Teknoloji markası Asus Republic of Gamers markası, yenilenen ROG Strix G ailesinin yeni üyelerini son kullanıcının beğenisine sunduğunu duyurdu.

Asus tarafından yapılan yazılı açıklamada yeni Strix G 15/17 modelinin donanım tarafında soğutmayı destekleyen sıvı metal bileşenli 10.Nesil işlemci ve RTX Super serisi ekran kartlarıyla güçlendirildiği bildirildi. Ayrıca yeni Strix G modelinin yüksek hızlı ekran tazelemesi ile ekran çözünürlüğü ve panel teknolojilerinde de iddalı çözümler sunduğu aktarıldı.

Kasa tasarımında kaliteli alüminyum alaşımlı metal kullanıldığı bilgisini duyuran Asus, sağlam bir gövdeye sahip bu kasa aynı zamanda BMW Designworks Group birlikte tasarlanarak görsel açıdan da kullanıcıların ilgisini çekecek bazı yenilikleri barındırdığı söylendi. Strix G'nin, RGB aydınlatmalı saydam kenarlara ve klavyeyi vurgulamak için saydam WASD tuşlarına sahip olduğu aktarıldı. Kullanıcıların kişisel zevklerine göre Aura Sync uyumlu cihazların bağlanabileceği ve oyun ortamlarındaki renklerin ve efektlerin kişiselleştirilebileceği kaydedildi.

Yeni NVIDIA RTX SUPER teknolojisi ile sunulduğu belirtilen 10.nesil Intel işlemcili bu cihazın bugünkü mevcut donanım teknolojisinde çok geniş bir konfigürasyon seçeneği sunduğu aktarıldı.Strix G 15/17'nin soğutma ve ekran teknolojileri çözümleri ile kullanıcıları tüm beklentilerini fazlasıyla karşılayacak bir ürün olduğunun altı çizildi.


Teknoloji markası Asus oyunculara özel geliştirdiği Strix G modelini duyurdu
Teknoloji markası Asus oyunculara özel geliştirdiği Strix G modelini duyurdu

oyunlar, Metal, Nesil, Asus, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Teknoloji markası Asus oyunculara özel geliştirdiği Strix G modelini duyurdu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 467 liradan işlem görüyor Meclis'e damga vuran "kabak tatlısı" tartışması! İlginç diyalog tutanaklara geçti Araç almayı düşünenler dikkat! Taşıt kredilerinde vade sınırları azaltıldı Son Dakika: Altın, elektronik eşya ve mobilya alımlarında kredi kartı taksit sınırı azaltıldı Bilim Kurulu Üyesi Tezer: Koronavirüs geçiren kişilerin aşı yaptırmasına gerek olmayabilir Milli Savunma Bakanı Akar: S-400'leri kullanmak için aldık, vazgeçmemiz söz konusu değil Eskişehir'de çıkarılan ve 'beyaz altın' olarak bilinen lüle taşı bir çok ülkeye ihraç ediliyor Seda Bakan, Mucize Doktor dizisinin kadrosundan ayrıldı
"Üniversiteler fuhuş yuvası" diyen profesöre, Ece Üner'den zehir zemberek sözler: Bu durumda sen ne oluyorsun?         
11:04
Güne yükselişle başlayan dolar 7,73'ten işlem görüyor Güne yükselişle başlayan dolar 7,73'ten işlem görüyor         
10:53
Celta Vigo'da oynayan Emre Mor, Kral Kupası maçında ağları havalandırdı Celta Vigo'da oynayan Emre Mor, Kral Kupası maçında ağları havalandırdı         
10:42
Andre Villas-Boas gazeteciyi tehdit etti: Tanrı seni yakalama şansı verecek Andre Villas-Boas gazeteciyi tehdit etti: Tanrı seni yakalama şansı verecek         
10:36
Kavga ettikleri babasını elektrik kablosuyla boğup, kardeşleriyle birlikte mağaraya gömdü Kavga ettikleri babasını elektrik kablosuyla boğup, kardeşleriyle birlikte mağaraya gömdü         
09:39
Burnunu yaptırmak isterken 2 bacağından oldu! Talihsiz kadın, 1 milyon TL'lik dava ile hakkını arıyor Burnunu yaptırmak isterken 2 bacağından oldu! Talihsiz kadın, 1 milyon TL'lik dava ile hakkını arıyor         
09:24
Kandilli Kandilli "felaket" deyip günlük 2 saatlik su kesintisi önerdi: İstanbul için kuraklık artık depremden daha büyük tehlike         
08:45
6 aydır korona vakasının görülmediği Yeni Zelanda, aşıyı vatandaşlarına ve komşu ülkelere ücretsiz dağıtacak 6 aydır korona vakasının görülmediği Yeni Zelanda, aşıyı vatandaşlarına ve komşu ülkelere ücretsiz dağıtacak         
07:37
Zümrüdüanka dizisi 26. bölümüyle ekran macerasını sonlandırıyor Zümrüdüanka dizisi 26. bölümüyle ekran macerasını sonlandırıyor         
01:13
Kaan Yıldırım'dan ayrılık sonrası ilk paylaşım geldi Kaan Yıldırım'dan ayrılık sonrası ilk paylaşım geldi         
00:00
Terör örgütü Boko Haram, kaçırdığı öğrencilerin görüntülerini yayınladı Terör örgütü Boko Haram, kaçırdığı öğrencilerin görüntülerini yayınladı         
20:53
Netflix'in yeni dizisindeki cinsel ilişki sahneleri olay oldu Netflix'in yeni dizisindeki cinsel ilişki sahneleri olay oldu         
20:37
Fuhuş operasyonunda polisi gören kadın 3. kattan atladı Fuhuş operasyonunda polisi gören kadın 3. kattan atladı         
20:33
Kepçenin kazı sırasında kırdığı küpten 300'den fazla sikke çıktı Kepçenin kazı sırasında kırdığı küpten 300'den fazla sikke çıktı         
19:48
Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu yeni pozlarıyla gündem oldu Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu yeni pozlarıyla gündem oldu         
19:02
Bakan Koca'dan görevden alınan Başhekimle ilgili ilk açıklama: Hemşirelere verilen ceza kabul edilemez Bakan Koca'dan görevden alınan Başhekimle ilgili ilk açıklama: Hemşirelere verilen ceza kabul edilemez         
16:57
Bu kadarına da pes! Eşini öldüresiye dövdü, Bu kadarına da pes! Eşini öldüresiye dövdü, "Kendi kendine yapmıştır" dedi         
16:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2020 11:26:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Teknoloji markası Asus oyunculara özel geliştirdiği Strix G modelini duyurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei