Teknoloji markası Asus oyunculara özel geliştirdiği Strix G modelini duyurdu - Son Dakika

Teknoloji markası Asus Republic of Gamers markası, yenilenen ROG Strix G ailesinin yeni üyelerini son kullanıcının beğenisine sunduğunu duyurdu.

Asus tarafından yapılan yazılı açıklamada yeni Strix G 15/17 modelinin donanım tarafında soğutmayı destekleyen sıvı metal bileşenli 10.Nesil işlemci ve RTX Super serisi ekran kartlarıyla güçlendirildiği bildirildi. Ayrıca yeni Strix G modelinin yüksek hızlı ekran tazelemesi ile ekran çözünürlüğü ve panel teknolojilerinde de iddalı çözümler sunduğu aktarıldı.

Kasa tasarımında kaliteli alüminyum alaşımlı metal kullanıldığı bilgisini duyuran Asus, sağlam bir gövdeye sahip bu kasa aynı zamanda BMW Designworks Group birlikte tasarlanarak görsel açıdan da kullanıcıların ilgisini çekecek bazı yenilikleri barındırdığı söylendi. Strix G'nin, RGB aydınlatmalı saydam kenarlara ve klavyeyi vurgulamak için saydam WASD tuşlarına sahip olduğu aktarıldı. Kullanıcıların kişisel zevklerine göre Aura Sync uyumlu cihazların bağlanabileceği ve oyun ortamlarındaki renklerin ve efektlerin kişiselleştirilebileceği kaydedildi.

Yeni NVIDIA RTX SUPER teknolojisi ile sunulduğu belirtilen 10.nesil Intel işlemcili bu cihazın bugünkü mevcut donanım teknolojisinde çok geniş bir konfigürasyon seçeneği sunduğu aktarıldı.Strix G 15/17'nin soğutma ve ekran teknolojileri çözümleri ile kullanıcıları tüm beklentilerini fazlasıyla karşılayacak bir ürün olduğunun altı çizildi.