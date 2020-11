Teknoloji markasından kablosuz çözüm sunan yeni bilgisayar - Son Dakika

Teknoloji markası ASUS, bilgisayarın tüm donanımlarını monitör içerisine yerleştirdiği hepsi bir arada (All in One) tasarımlı Expert AiO V222 model kurumsal cihazı piyasaya sürdüğünü duyurdu. Yeni cihazı tanıtan marka temsilcileri, işyerleri ve profesyonellerin tercihinin kablosuz çözüm sunan bilgisayarlar olduğunu anlattı.

Kurumsal firmalar için ASUS BUSINESS çatısı altında teknoloji geliştirmeye devam ettiklerini duyuran ASUS, bilgisayarın tüm donanımlarını monitör içerisine yerleştirdiği hepsi bir arada (All in One) tasarımlı Expert AiO V222 model kurumsal cihazını çıkardığını açıkladı. Yazılı yapılan açıklamada, "Gelişen teknoloji tüm iş sahalarında, farklı şekillerde önemini arttırdı. Hem büyük kurumsal şirketlerin hem de orta ölçekli yaratıcı profesyonellerin yatırımlarının ciddi bir kısmının teknoloji alımları oluyor. Yerleşik düzen çalışan ama monitör, klavye, fare ve güç ünitesi gibi parçaların kablo karmaşasını da istemeyen işyerleri ve profesyoneller için en ideal çözüm hem ekranın hem de tüm donanımın yekpare bir düzende buluştuğu All in One bilgisayarlar. Bu talebe cevap veren Expert AiO V222 çözümü, farklı donanım seçeneklerinde alternatifler sunuyor" denildi.

"GÜNLÜK KULLANIMA UYGUN DENEYİM SUNUYOR"

Expert AiO V222'nin teknik detaylarıyla ilgili yapılan açıklamanın devamında, "Yalnızca 2mm kalınlığında olan ince çerçeveleri sayesinde oldukça kompakt ve şık bir görünüme sahip olan V222'nin, 178 derece geniş görüş açısı sayesinde günlük kullanımda oldukça kullanışlı bir deneyim sunuyor. Yüzde 100 sRGB renk gamutunu sağlayan canlı renkler sayesinde yaratıcı süreçler çok daha verimli hale geliyor. Harici ekran kartı, son nesil işlemcileri ve geniş depolama çözümleri sayesinde yekpare, şık ve kompakt bir gövdede güçlü bir cihaz sunuyoruz" ifadelerine yer verildi.

BAĞLANTI SEÇENEKLERİ

Açıklamanın son bölümünde cihazın bağlantı seçenekleriyle ilgili şu sözlere yer verildi:

"Giriş çıkış portları yönünden oldukça zengin ve diğer donanımlara kolayca bağlanabilen V222'nin 4 adet USB 3.2 Gen 1 Type A portu, 1 adet HDMI, 1 adet Ethernet RJ45 LAN, 1 adet mikrofon ve kulaklık girişi, 1 adet Kensington kilidi ve 1 adet de USB 2.0 Type A portu bulunuyor. Kutusundan ayrıca kablosuz klavye ve mouse çıkıyor, ASUS Expert AiO V222 modelinin kurumsal firmaların yükünü hafifletmesi hedefleniyor."