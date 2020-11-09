Teknoloji markasından kablosuz çözüm sunan yeni bilgisayar - Son Dakika

Teknoloji markasından kablosuz çözüm sunan yeni bilgisayar

09.11.2020 14:41
Teknoloji markasından kablosuz çözüm sunan yeni bilgisayar, System.String[]

Teknoloji markası ASUS, bilgisayarın tüm donanımlarını monitör içerisine yerleştirdiği hepsi bir arada (All in One) tasarımlı Expert AiO V222 model kurumsal cihazı piyasaya sürdüğünü duyurdu.

Teknoloji markası ASUS, bilgisayarın tüm donanımlarını monitör içerisine yerleştirdiği hepsi bir arada (All in One) tasarımlı Expert AiO V222 model kurumsal cihazı piyasaya sürdüğünü duyurdu. Yeni cihazı tanıtan marka temsilcileri, işyerleri ve profesyonellerin tercihinin kablosuz çözüm sunan bilgisayarlar olduğunu anlattı.

Kurumsal firmalar için ASUS BUSINESS çatısı altında teknoloji geliştirmeye devam ettiklerini duyuran ASUS, bilgisayarın tüm donanımlarını monitör içerisine yerleştirdiği hepsi bir arada (All in One) tasarımlı Expert AiO V222 model kurumsal cihazını çıkardığını açıkladı. Yazılı yapılan açıklamada, "Gelişen teknoloji tüm iş sahalarında, farklı şekillerde önemini arttırdı. Hem büyük kurumsal şirketlerin hem de orta ölçekli yaratıcı profesyonellerin yatırımlarının ciddi bir kısmının teknoloji alımları oluyor. Yerleşik düzen çalışan ama monitör, klavye, fare ve güç ünitesi gibi parçaların kablo karmaşasını da istemeyen işyerleri ve profesyoneller için en ideal çözüm hem ekranın hem de tüm donanımın yekpare bir düzende buluştuğu All in One bilgisayarlar. Bu talebe cevap veren Expert AiO V222 çözümü, farklı donanım seçeneklerinde alternatifler sunuyor" denildi.

"GÜNLÜK KULLANIMA UYGUN DENEYİM SUNUYOR"

Expert AiO V222'nin teknik detaylarıyla ilgili yapılan açıklamanın devamında, "Yalnızca 2mm kalınlığında olan ince çerçeveleri sayesinde oldukça kompakt ve şık bir görünüme sahip olan V222'nin, 178 derece geniş görüş açısı sayesinde günlük kullanımda oldukça kullanışlı bir deneyim sunuyor. Yüzde 100 sRGB renk gamutunu sağlayan canlı renkler sayesinde yaratıcı süreçler çok daha verimli hale geliyor. Harici ekran kartı, son nesil işlemcileri ve geniş depolama çözümleri sayesinde yekpare, şık ve kompakt bir gövdede güçlü bir cihaz sunuyoruz" ifadelerine yer verildi.

BAĞLANTI SEÇENEKLERİ

Açıklamanın son bölümünde cihazın bağlantı seçenekleriyle ilgili şu sözlere yer verildi:

"Giriş çıkış portları yönünden oldukça zengin ve diğer donanımlara kolayca bağlanabilen V222'nin 4 adet USB 3.2 Gen 1 Type A portu, 1 adet HDMI, 1 adet Ethernet RJ45 LAN, 1 adet mikrofon ve kulaklık girişi, 1 adet Kensington kilidi ve 1 adet de USB 2.0 Type A portu bulunuyor. Kutusundan ayrıca kablosuz klavye ve mouse çıkıyor, ASUS Expert AiO V222 modelinin kurumsal firmaların yükünü hafifletmesi hedefleniyor."


Teknoloji markasından kablosuz çözüm sunan yeni bilgisayar

Asus, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Teknoloji markasından kablosuz çözüm sunan yeni bilgisayar - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Yeni ABD Başkanı Joe Biden'ın ilk hamlesi, Trump'ın kovduğu ismi koronavirüsle mücadele ekibine başkan yapmak oldu Bakan Albayrak'ın istifa paylaşımı sonrası Erdoğan'ın, Canikli ve Ağbal ile ekonomi zirvesi yaptığı iddia edildi Ayasofya Camii'nde iskeleler sökülünce 'Serafim Melekleri'nden biri gün yüzüne çıktı Putin, ABD'nin yeni başkanını tebrik etmek için resmi sonuçları bekliyor Yeni haftaya sert düşüşle başlayan dolar 8 liranın altını zorluyor Son Dakika! İletişim Başkanlığı, Bakan Albayrak'ın istifa paylaşımıyla ilgili açıklama yapacak Sokak ortasında yapılan fuhuş pazarlığı mahalle halkını isyan ettirdi Sevgilisi başka kadınla sarmaş dolaş görüntülenen Hazar Ergüçlü'den ilginç çıkış: Aldatıldıysam kendimden şüphe etmeliyim
Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan aşklarını ilan etti Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan aşklarını ilan etti         
14:51
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellense de favori halen Fenerbahçe Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellense de favori halen Fenerbahçe         
14:45
Bomba iddia: Binali Yıldırım ekonomiden sorumlu cumhurbaşkanı yardımcısı olabilir Bomba iddia: Binali Yıldırım ekonomiden sorumlu cumhurbaşkanı yardımcısı olabilir         
14:10
Juventus, Cristiano Ronaldo'yu sezon sonunda elinden çıkarmak istiyor Juventus, Cristiano Ronaldo'yu sezon sonunda elinden çıkarmak istiyor         
13:55
Dinlenme tesisinde şoke eden görüntü! Kadın, otoparkta tartıştığı adamı çekip vurdu Dinlenme tesisinde şoke eden görüntü! Kadın, otoparkta tartıştığı adamı çekip vurdu         
13:16
Aylar önce Furkan'ı azarlayıp ağlatan Mehmet Yalçınkaya'dan itiraf: Ailemden bile tepki aldım Aylar önce Furkan'ı azarlayıp ağlatan Mehmet Yalçınkaya'dan itiraf: Ailemden bile tepki aldım         
12:33
Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Azerbaycan tehdit edilirse ülkeme Türk askerini davet edeceğim Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Azerbaycan tehdit edilirse ülkeme Türk askerini davet edeceğim         
11:31
Çakmak gazı şüphesi! 15 yaşındaki Fatmanur'un kalbi arkadaşlarıyla sohbet ederken durdu Çakmak gazı şüphesi! 15 yaşındaki Fatmanur'un kalbi arkadaşlarıyla sohbet ederken durdu         
11:18
Köpek saldırısına uğrayan oyuncu Hazal Erişkin'in yüzüne 30 dikiş atıldı Köpek saldırısına uğrayan oyuncu Hazal Erişkin'in yüzüne 30 dikiş atıldı         
10:55
Sahte dişçiler Sahte dişçiler "Kalp gözümüz açık, oğlunda cin var" dedikleri eczacıyı 800 bin lira dolandırdı         
10:54
Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, kendisine küfür eden takipçisine küfürle karşılık verdi Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, kendisine küfür eden takipçisine küfürle karşılık verdi         
10:20
Akşener, Albayrak'ın istifa paylaşımının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendiği videoyu paylaştı Akşener, Albayrak'ın istifa paylaşımının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendiği videoyu paylaştı         
10:05
Arkadaşına dehşeti yaşattı! Önce hatırını sordu, ardından bıçakla kovaladı Arkadaşına dehşeti yaşattı! Önce hatırını sordu, ardından bıçakla kovaladı         
09:59
Davutoğlu'ndan Bakan Albayrak'ın istifa paylaşımına ilk yorum: Sistemin değişmesi zorunlu Davutoğlu'ndan Bakan Albayrak'ın istifa paylaşımına ilk yorum: Sistemin değişmesi zorunlu         
09:41
Nagehan Alçı, Berat Albayrak'ın istifa kararının perde arkasını anlattı: Merkez Bankası'na Naci Ağbal'ın atanması etkili oldu Nagehan Alçı, Berat Albayrak'ın istifa kararının perde arkasını anlattı: Merkez Bankası'na Naci Ağbal'ın atanması etkili oldu         
23:36
Şeyma Subaşı yeni aşka yelken mi açtı? Paylaştığı fotoğraf her şeyi ele verdi Şeyma Subaşı yeni aşka yelken mi açtı? Paylaştığı fotoğraf her şeyi ele verdi         
22:21
İstifa iddiası sonrası AK Parti'den Erdoğan'a Berat Albayrak çağrısı: Görevine devam etmesini temenni ediyoruz İstifa iddiası sonrası AK Parti'den Erdoğan'a Berat Albayrak çağrısı: Görevine devam etmesini temenni ediyoruz         
21:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2020 15:13:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Teknoloji markasından kablosuz çözüm sunan yeni bilgisayar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei