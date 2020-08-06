Teknoloji markasından taşınabilir 'güçlü' oyun bilgisayarı - Son Dakika

Teknoloji markasından taşınabilir 'güçlü' oyun bilgisayarı

ASUS ROG, dünyanın en ince 17 inç oyuncu dizüstü bilgisayarı olduğunu belirttiği ROG Zephyrus S17'nin yenilenen modelini Türkiye'de satışa sunduğunu duyurdu.

Teknoloji markasından taşınabilir 'güçlü' oyun bilgisayarı, System.String[]
ASUS ROG, dünyanın en ince 17 inç oyuncu dizüstü bilgisayarı olduğunu belirttiği ROG Zephyrus S17'nin yenilenen modelini Türkiye'de satışa sunduğunu duyurdu.

Asus, geçen yıl satışa sunulan ROG Zephyrus S17 oyuncu dizüstü bilgisayarı serisinin sıra dışı tasarımı ve üstün özellikleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardığını söyledi ve yeni özellikleriyle GX701'nin artık daha da güçlü olduğunu aktardı. İşlemci sıcaklığını ciddi oranda düşüren ve bilgisayar performansının artmasını sağlayan sıvı metal soğutmaya sahip 10.Nesil Intel işlemcileri ve NVIDIA GeForce Super serisi ekran kartı ile yenilenen GX701'in, patentli soğutma teknolojisi sayesinde çok ince bir gövdeye sahip olduğunu hatırlatan marka, bu kompakt cihazın her yere kolayca taşınarak sınırları ortadan kaldırdığını ve oyunculara özel olarak geliştirilen detayları sayesinde oyunseverlerin beğenisini kazandığını vurguladı.

"ÇANTADA TAŞINABİLEN OYUN CANAVARI"

İnce ekran çerçeveleri sayesinde beklenenden çok daha az yer kapladığı vurgulanan 17.3 inçlik büyük ekranının standart 15.6 inç bilgisayar kasası kadar yer kaplayarak oyuncuların yeni yol arkadaşı olacağının altı çizildi. Masaüstü bilgisayar performansına rakip olarak üretilen GX701'in, 144Hz tazeleme hızına sahip ekranının yanında 10.Nesil Intel 10750H işlemcisi, GeForce RTX2070 Super ekran kartı ve patentli özel soğutma sistemiyle bu beklentileri karşılayacağı belirtildi.

ÖZEL SOĞUTMA SİSTEMLERİ

Taşınabilir güçlü cihazlardaki en önemli konulardan biri olan ısınmayı en aza indirmek için oldukça yoğun bir ar-ge çalışması yaptıklarını dikkat çeken yetkililer, aerodinamik soğutma tasarımı sayesinde ekranı açıldığında yukarı doğru kalkan ROG Zephyrus S17'nin (GX701), hava sirkülasyonunu maksimum seviyeye çıkararak daha düşük sıcaklıkta çalıştığına vurgu yaptılar. Fan teknolojilerinde ise, kullanıcının yaptığı seçimlerle, güç tüketiminin farklı modlarının o anki kullanım senaryosuna göre değiştiği verilen diğer detaylar arasında olduğu dile getirildi.

ASUS ROG marka yetkilileri, Zephyrus S GX701'in, standart bir dizüstü bilgisayardan çok daha farklı bir klavye konumlandırmasına sahip olduğunu aktardı. Marka, işlemci ve ekran kartı gibi ısınan donanım parçalarının daha rahat nefes alması amacıyla alt bölüme konumlandırılmış sıra dışı klavye tasarımı sayesinde oldukça ince yapıdaki kasasına rağmen, cihazın etkin bir soğutma sağlayarak daha uzun yıllar istikrarlı bir performans sunacağına dikkat çekildi.

PİL ÖMRÜ HAKKINDA

Zephyrus S GX701'in, pil ömrü konusunda da oyuncuları yarı yolda bırakmayacağı vurgulandı. Geliştirilen Optimus teknolojisiyle birlikte, oyun ve diğer profesyonel işlemler sırasında tam güçte, internette gezinme ve video izleme gibi basit işlerde ise tasarruf modunda çalışabildiği bilgisi verildi. Otomatik olarak değişen bu ayarların ayrıca manuel olarak da değiştirilebildiği söylendi.

PANTONE tarafından onaylanan ekranıyla profesyonel tasarımcı ve içerik üreticilerinin ihtiyaçlarını da kapsamlı bir şekilde karşılayacağı söylenen yeni nesil Zephyrus S17'nin, Wi-Fi 6(Gig+) 2x2 hızında kablosuz internet teknolojisi barındırdığı belirtildi. ROG Zephyrus S17 (GX701) tüm Türkiye'de teknoloji marketlerde satışta sunuldu.


- İstanbul
Türkiye, Asus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2020 12:40

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Teknoloji markasından taşınabilir 'güçlü' oyun bilgisayarı - Son Dakika
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