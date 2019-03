Teknoloji Meraklılarının Daha Fazla Eskimeden İzlemesi Gereken 10 Film

Yaşadığımız çağa tüketici elektroniği ve ve cihazların içerisindeki uygulamalarla sınırlama getirmek bizi yanlışa sürüklüyor. Teknoloji, bize insanlığın geldiği noktadan daha fazlasını sunuyor, nereden geldiğimizi değil nereye gideceğimizi anlayabiliyoruz.Kısa süreli ilgilere dayanan bir tüketim alışkanlığımız olmaya başladı. Bunu da en çok destekleyen şey binlerce yılık birikimle günümüze kadar uzanan teknolojik gelişmelerin ta kendisiydi. Bundan 15 yıl önce, size çoğu insanın Facebook 'tan soğuyacağını söylese; biliyoruz ki bize inananların sayısı çok az olurdu.Bugün teknolojiyi daha iyi anlamak isteyenlere özel filmler seçtik. Lafı daha fazla uzatmadan listeye geçelim.2001: Bir Uzay Macerası (2001: A Space Odyssey)IMDb puanı: 8,3Rotten Tomatoes notu: %93Geçtiğimiz yıl, bu filmin 50. yıl dönümüydü. 1968'de izleyen insanlar belki o dönemlerde çok şey anlamadılar, çünkü o yıllarda pek de popüler olmayan bilim kurgu türüne ait bir hikaye izlediler. İnsanlığın bir sopayı keşfinden, uzay kâfişi olduğu döneme kadar yaşananları gördüler. Üzerinden yarım asır geçmesine rağmen, insanlığın tüm teknolojik yolculuğunu, kötücül yapay zekalar dahil bir arada işleyen filme denk gelemedik.Bugünün genç teknoloji meraklılarına geçmişten gelen çok büyük bir armağan.Wikileaks: Beşinci Kuvvet (Wikileaks: Fifth Estate):IMDb puanı: 6,2Rotten Tomatoes notu: %36Uzay macerasından sonra yeryüzüne, daha güncel bir teknolojik probleme dönüyoruz. Wikileaks'i bir yerlerden hatırladınız mı? Dünya üzerindeki pek çok devleti alarma geçiren o büyük sızıntılar… Şu sıralar Afrika 'daki Ekvador'da yaşayan WikiLeaks kurucusu Julian Assange 'ın hikayesini izliyoruz. Filmde izleyeceğiniz bazı detaylar yüzünden, sinema sitelerindeki puanı son derece düşük. Artık Julian Assange'ın ortaya çıkardığı sırlarla rahatsız ettiği insanları siz düşünün. Silikon Vadisi Korsanları (Pirates of the Silicon Valley ):IMDb puanı: 7,3Rotten Tomatoes notu: %90 Steve Ballmer ve Paul Allen gibi, günümüzün ve tarihin en büyük teknoloji şirketlerini kuran isimleri bir arada izlemek… Belgesel tadındaki film çıkalı 20 yıl oldu, ancak o dev şirketlerin kökenlerini merak edenler, Bill Gates ve Steve Jobs arasındaki dostluğu görmek isteyenler filmi hala izleyebilirler.Enigma ( The Imitation Game ):IMDb puanı: 8,0Rotten Tomatoes notu: %90II. Dünya Savaşı sırasında Almanların şifreli mesajlarını çözmek için Enigma adında bir cihaz geliştiren Alan Turing , günümüz bilgisayarlarının temelini atan kişi oldu. Onun bu büyük başarısına odaklanan film, hala devam etmekte olan bazı önemli toplumsal sorunları da gündeme getirmeyi başardı. Bir kez daha, teknolojinin tek başına anlam ifade etmediğini gördük.Azınlık Raporu (Minority Report):IMDb puanı: 7,7Rotten Tomatoes notu: %91Eğer bir suç işlenmeden önce yerini, zamanını ve suçu işleyecek kişiyi tespit edebilseydiniz ne olurdu. Azınlık Raporu'nda anlatılan hikaye, bugün insana daha gerçekçi geliyor. Yapay zeka yazılımları sayesinde insanların eğilimlerini ve karakteristik özelliklerini analiz edip, bunu gerçekçi tahminlere dönüştürmek mümkün. Gelecekte, Azınlık Raporu'nun ne kadar haklı çıkarımlarda bulunduğunu belki de bütün insanlar görecek, filmi izleyenler ise önceden farkında olacaklar.Wall-E:IMDb puanı: 8,4Rotten Tomatoes notu: %95Listedeki tek animasyon filmi olan Wall-E, aslında alt metniyle hiç de çocuksu mesajlar vermiyor. İnsanların Dünya'yı terk ettikleri 28. yüzyılda geçen yapım, bir zamanlar yeryüzünde insanlara hizmet eden ve gezegende bir başına kalan temizlik robotunun öyküsünü aktarıyor. Wall-E yaptığı toplumsal çıkarımlarla, teknolojik imkanların insanı ne kadar kör edeceğini kibar tokat gibi yüzümüze vuruyor.Ulu Orta Yaşıyoruz (We Live in Public):IMDb puanı: 7,2Rotten Tomatoes notu: %82Bugün daha fazla insanın gündeminde olan, giderek herkesin önemsemeye başladığı bilgi gizliliği, aslında o kadar da yeni bir sorun değil. 2009 yılında yapılan bu belgesel/film, günümüzün en büyük sıkıntılarını, insanların kendilerinden oldukça uzak bir şekilde yarattıkları internet kimliklerini bir çırpıda özetliyor, geleceğe ışık tutuyor.Artık bilmemiz gerekiyor ki gelecekte kendi bilgisinin sorumluluğunu taşımayan insanlar, toplumlar ve devletler büyük sıkıntılar yaşayacaklar.Çöküş (Collapsus):IMDb puanı: 7,2Rotten Tomatoes notu: %82Yakın gelecekte başımıza gelmesi muhtemel bir başka ihtimali ele alan Collapsus, enerji kaynaklarının tükendiği endişe verici bir dünyaya götürüyor. Uluslararası güçler, en ilkel gereksinimlerin bile karşılanamadığı dünyada insana baskı uygulamaya başlıyor. Bu dayanılmaz çatışmadan geriye kalan kaos, beklenen bir çöküşe doğru bizi götürüyor.Belki günün birinde bu filmde anlatılanlar haksız çıkacaklar. Umarız haksız çıkar.Pi:IMDb puanı: 7,4Rotten Tomatoes notu: %88Sayılarla takıntısı olan ve onlara bağımlı şekilde yaşayan bir matematik kuramcısının öyküsü. Eğer teknolojiden ve gelecekten bahsediyorsak, Pi sayısından da bahsetmemiz gerekecek. Max'in hedefi sayılarla hayatın en büyük problemlerinden birisini çözmektir, bir süre sonra çözüm yolu kendisini bir sorun haline getirir. Karmaşık ancak insanı aydınlatan bir yapımdır.Gattaca:IMDb puanı: 7,8Rotten Tomatoes notu: %82Ele aldığı konu nedeniyle belirli zümrelerin tepkisini çekmiş çok az bilim kurgu filmi vardır. Gattaca, genetik mühendisliğinin sınırlarını aştığı bir çağda geçer. Parası olan genetik olarak avantajlı bir şekilde, dilediği özelliklere sahip olarak dünyaya gelebilmektedir. İnsanların sadece sosyolojik olarak değil, artık biyolojik olarak da ayrışmaya başladıkları bir geleceği izleriz.Filmin orijinal hikayesi, gelen tepkilerden sonra değiştirilmiş ve o şekilde vizyona girmiştir. Geçtiğimiz yıl Çin 'de dünyaya gelen, tarihin ilk genetiği değiştirilmiş bebeklerini hatırlamamak elde değil. Gattaca, çağının ötesinde bir anlatıma sahip, tartışılması gereken filmler listesinin başlarında gelen yapımdır.Listemizin sonuna geldik. Eğer bu başlık altına uyduğunu düşündüğünüz başka filmler varsa lütfen yorumlar kısmında bizimle paylaşın. Bir başka listede görüşmek dileğiyle, takipte kalın...