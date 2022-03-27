Teknoloji merkezi 'Mezopotamya Living Lab' Şanlıurfa'da açıldı - Son Dakika

Başakşehir Belediyesi ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan kardeş belediye protokolü kapsamında, Mezopotamya Living Lab törenle hizmete açıldı. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Teknoloji ve inovasyon merkezi Mezopotamya Living Lab sayesinde Şanlıurfalı çocuklarımız, gençlerimiz ve girişimcilerimiz, yeni ufuklara yelken açacaklar" dedi.

Başakşehir Living Lab'i bir dünya markası haline getirdiklerine işaret eden Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Kardeş şehrimiz Şanlıurfa'da Mezopotamya Living Lab'in açılışının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu harika merkezin, Şanlıurfa'yı ve bölgeyi uluslararası bir çekim merkezi haline getireceğine yürekten inanıyorum. Zeynel Başkanım başta olmak üzere emeği geçen herkesi canı gönülden kutluyorum. Peygamberler şehri Şanlıurfa'mıza böyle muhteşem bir eserin kazandırılmasında, bizim de payımız olduğu için ayrıca mutluluk ve gurur duyduğumu özellikle ifade etmek istiyorum" dedi.

ŞANLIURFALI ÇOCUKLAR YENİ UFUKLARA YELKEN AÇACAK

Başkan Kartoğlu konuşmasını şu şekilde sürdürdü;

"Mezopotamya Living Lab'in tanıtımını, geçen haziranda Zeynel Başkanımla birlikte yapmıştık. 'Teknoloji fidanı Şanlıurfa'da yeşeriyor' sloganıyla başlattığımız teknoloji ve inovasyon yolculuğumuz, bugün açılışını yaptığımız merkez ile inşallah uzun yıllar devam edecek. Teknoloji ve inovasyon merkezi Mezopotamya Living Lab sayesinde Şanlıurfalı çocuklarımız, gençlerimiz ve girişimcilerimiz, yeni ufuklara yelken açacak. Akıllı şehircilikten mobil uygulamalara, yenilenebilir enerji, bilgi teknolojileri ve yazılım eğitimlerine kadar her alanda hayatımızı kolaylaştıran projelere imza atacaklar. Merkezde ayrıca gençlerimiz, son teknoloji ürün ve hizmetleri de uygulamalı olarak tecrübe edecekler."

"BU MERKEZİ BOŞ BIRAKMAYIN"

Mezopotamya Living Lab'in özellikle Şanlıurfalı gençler için bulunmaz bir fırsat olduğunu belirten Başkan Kartoğlu, "Bu fırsatı değerlendirmek gençlerimize kalıyor. Başakşehirli gençlerimizle bir araya geldiğimde, her zaman Başakşehir Living Lab'in imkanlarından sonuna kadar yararlanmalarını istiyorum. Şanlıurfalı gençlerimize de aynı tavsiyede bulunuyorum. Gençler, Zeynel Başkanım Mezopotamya Living Lab'i sizler için kurdu, sizlerin teknoloji ve inovasyonla buluşması için hazırladı. Ne yapın yapın, ama bu teknoloji ve inovasyon merkezini boş bırakmayın. Yapacağınız çalışmalarla ülkemizin gelişmesi ve kalkınmasına da destek olacağınızı unutmayın. Başakşehir Living Lab gibi Mezopotamya Living Lab'in de ülkemizin teknoloji ve ekonomi alanındaki gelişimine büyük katkılar sağlayacağından, gençlerimizin burada da yeni başarı hikayeleri yazacağından hiç ama hiç şüphem yok" diye konuştu.