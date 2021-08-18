Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında "Kimya ve Sağlık Ürünleri" için başvuru çağrısı

Türkiye için stratejik öneme sahip ürünlerin yerli ve milli imkanlarla üretilmesini amaçlayan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında, "Sağlık ve Kimya Ürünleri" için başvuru çağrısı yapıldı.

İKMİB'den yapılan açıklamaya göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından İKMİB'in dönem başkanlığını yürüttüğü Kimya Sektör Platformu (KSP) koordinasyonunda düzenlenen Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Sağlık ve Kimya Ürünleri Çağrısı bilgilendirme semineri yapıldı.

Seminer, İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürü Prof. Dr. İlker Murat Ar ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü Program Yönetimi Dairesi Başkanı Hakan Erten'in katılımıyla dijital olarak gerçekleştirildi.

Açıklamada verilen bilgiye göre, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında kimya, eczacılık ve tıbbi cihaz ile ilgili ürünler, 27 Şubat 2021 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanarak öncelikli ürün listesine alındı.

İKMİB'in dış ticaret açığının ve ham madde bağımlılığının azaltılmasına, yüksek katma değerli üretimin ve ihracatın artmasına katkı sağlamak amacıyla hazırladığı Türk Kimya Sektörü Yatırım Öncelikli Ürünler Raporu'ndaki yerli yatırıma uygun olduğu belirlenen 103 ürünün 98'ine de söz konusu listede yer verildi.

Program, teşvik ve destekler hakkında sektörü bilgilendirmek üzere düzenlenen webinarda kimya, petrokimya ve sağlık sektöründe belirlenen toplam 421 ürün ve 80 yenilikçi teknoloji için yatırım başvurusu yapmak isteyen firmaların hangi teşviklerden nasıl yararlanacağı konusunda detaylı bilgiler paylaşıldı.

Program kapsamında, milli sanayinin gelişmesinde yüksek potansiyele sahip kimya ve petrokimya sektörü ürünlerinin geliştirilmesine destek sağlanacak.

Ayrıca, çağrı çerçevesinde önemli miktar ve çeşitlilikte üretimle ihracat imkanı bulunan ve katma değeri yüksek olan ilaç sektörü ile tıbbi cihaz sektöründen seçili ürünlerin yerli üretimi de desteklenecek.

Sağlık ve Kimya Ürünleri Çağrısı'na 13 Eylül 2021 tarihine kadar www.hamle.gov.tr üzerinden başvuru yapılabilecek.

"Program milli teknoloji hamlemiz için çok önemli bir yapı taşı özelliği taşımakta"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürü Prof. Dr. İlker Murat Ar, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesi planlanan 919 ürün ve 300'den fazla teknoloji alanını içeren ürün listesini bu yıl şubat ayında yayınladıklarını hatırlattı.

Ar, "İKMİB desteği ile tanıtım ve bilgilendirme toplantımızın ilkini yine bu platformlardan gerçekleştirmiştik. 2021 yılında 3. çağrımızı sağlık ve kimya ürünlerine ilişkin açmış olduk. 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejimizin en önemli bileşenlerinden biri Milli Teknoloji Hamlesi idealimiz. Bu ideal kapsamında Sayın Bakanımızın öncülüğünde yürütülen pek çok çalışma bulunuyor. Bu çalışmalardan biri de Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programımız. Bildiğiniz gibi çağrımızın ön başvurularına ilişkin süreç inşallah 13 Eylül 2021 tarihinde tamamlanacak." değerlendirmesinde bulundu.

Yüksek katma değerli ürünlerin yerli ve milli imkan ve kabiliyetlerle üretimini amaçlayan program kapsamında Bakanlık tarafından sağlanan destek ve teşviklerin Ar-Ge'den yatırıma uçtan uca bir anlayışla ve tek pencere sistemi üzerinden verilmesinin hedeflendiğini vurgulayan Ar, şöyle devam etti:

"Sağlık ve kimya ürünleri çağrımız kapsamında 421 ürün ve 16 başlık altında 80 yenilikçi teknoloji alanının desteklenmesini hedefliyoruz. Bu çağrımız bugüne kadar yaptığımız çağrılar arasında ürün çeşitliliği ve teknoloji alanı çeşitliliği açısından da en yüksek sayıya sahip olan çağrımız. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı ülkemizin geleceği ve Milli Teknoloji Hamlemiz için çok önemli bir yapı taşı özelliği taşımakta. Bu programa olan inancımız doğrultusunda harekete geçen ya da geçmeyi planlayan tüm sanayicilerimizin sonuna kadar yanındayız."

"Dünya ekonomisi kimya sektörünün omuzlarında yükselmeye devam edecek"

İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister ise 10 ülkenin 2020 yılı itibarıyla 55 trilyon dolardan fazla değer ürettiklerini belirtti.

Pelister, "Bu ülkelerin dış ticaret dengelerinin pozitif hale gelmesinde ve ekonomilerinde net artı değer oluşturulmasında kimya sektörünün çok ciddi bir öneme haiz olduğunu gözlemliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kimya sektörü yalnızca kendi sektörel nihai mamullerini üretip satmasından başka uzay teknolojilerinden başlayarak, savunma sanayisinden ulaşım ve haberleşmeye, tekstil ve gıda sektörlerine, otomotiv endüstrisinden bilişim teknolojilerine kadar birçok sektörün tedarikçisi haline geldiğini belirten Pelister, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bununla birlikte, sağlık endüstrisi, plastik endüstrisi, kozmetik, boya ve temizlik endüstrileri ile biyokimya endüstrileri ve bunların alt türevleri kimya sektörünün kapsadığı 16 alt sektörü oluşturuyor. Eminim ki kısa bir gelecekte 'Yeni Düzen' içerisinde daha başka alt türev sektörlere daha sahip olacaktır. Dijitalleşen dünya ve bununla birlikte dönüşen ekonomik ve ekolojik hayat kimya sektörünün önemini katbekat artıracaktır. Enerji alanındaki heyecan veren yeni teknolojilerin gelişimi kimya sektörünün yeni alanlarını, yeni füzyon teknolojileri ise fiziksel kimyanın geleceğini şekillendirecektir. Ekolojik gelişmeler, virüsler, salgınlar ise biyokimya, ilaç ve medikal alanında yepyeni gelişmeler doğuracaktır."

Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Örgütü kuruluşları raporlarına göre, kimya sektörünün 1970'lerde dünya ticaret hacmi içerisindeki yerinin yüzde 7-8'lerden bugün yüzde 15'lere eriştiğini belirten Pelister, "Kısacası dünya ekonomisi kimya sektörünün omuzlarında yükselmeye devam edecek. Bu sebeple kimya sektörü stratejik bir sektördür diyoruz. Dünyanın en büyük ekonomilerini incelediğimizde kimya sektöründeki gelişmelerin ancak sektörel bilimsel ve Ar-Ge gelişmeleri ışığında ekonomik alana yansıdığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Pelister, son 50 sene zarfındaki bu teknolojik bilimsel gelişmelerin büyük ekonomileri de ortaya çıkardığını belirterek, "Bu noktadan hareketle İKMİB olarak Kimya Teknoloji Merkezi projemizi başlattık ve sonuca doğru emin adımlarla yaklaşıyoruz. Amacımız kimya sektörümüzü teknolojik ve bilimsel açıdan geliştirerek bu gelişmeleri de ticari alana transfer edebilmek." değerlendirmesinde bulundu.

İKMİB olarak yaklaşık 8 aylık bir çalışma sonucu Kasım 2020'de Türk Kimya Sektörü Yatırım Öncelikli Ürünler Raporu'nu yayımladıklarını belirten Pelister, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İthalat değeri 50 milyon doların üzerinde yer alan 157 adet sektörel ithal ürünü listeleyerek ülkemizde üretilebilmesi için bir bakış açısı oluşturmaya çalıştık. Bu ürünlerin ülkemizde üretiliyor olması kimya sektörümüz açısından dışa bağımlılık oranını da büyük ölçüde azaltacaktır. Raporumuzun hazırlanmasında Kimya Sektör Platformu paydaşlarımızın da katkıları büyük oldu. Raporumuzda yer alan ve ülkemizde üretilmesi uygun olan 103 ürünün 98'inin hamle programına alınmış olması bizim açımızdan gurur verici. Bu noktaya ulaşmada desteği büyük olan başta Sayın Mustafa Varank Bakanımız ve bakan yardımcılarımız olmak üzere bakanlık bürokratlarımıza ve emek sahibi herkese kimya sektörümüz adına şükranlarımızı arz ediyorum."