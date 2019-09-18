Teknoloji odaklı sanayi hamlesi programı uygulama esasları belirlendi
35 dakika önce
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülecek olan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'nın uygulama esasları bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülecek olan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'nın uygulama esasları bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı..
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 09:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "AB ile Vize Serbestisi Diyaloğu Süreci" genelgesi Rektör atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı Anne ve kızının domuz bağı ile öldürüldüğü cinayette yeni gelişme 8 yaşındaki çocuğun ifadesi cinayeti aydınlatacak