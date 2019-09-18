Son Dakika Haberleri: Teknoloji odaklı sanayi hamlesi programı uygulama esasları belirlendi
Son Dakika Ekonomi Haber

Teknoloji odaklı sanayi hamlesi programı uygulama esasları belirlendi

35 dakika önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülecek olan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'nın uygulama esasları bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Teknoloji odaklı sanayi hamlesi programı uygulama esasları belirlendi, System.String[]

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülecek olan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'nın uygulama esasları bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı..

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 09:10 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "AB ile Vize Serbestisi Diyaloğu Süreci" genelgesi
Rektör atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı Anne ve kızının domuz bağı ile öldürüldüğü cinayette yeni gelişme 8 yaşındaki çocuğun ifadesi cinayeti aydınlatacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.9.2019 09:45:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Teknoloji odaklı sanayi hamlesi programı uygulama esasları belirlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]