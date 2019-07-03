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Teknoloji, rüzgar türbinlerini de büyüttü

1 saat önce

Siemens Gamesa Türkiye CEO'su Çiçekliyurt, "Türbin kanatları büyüdükçe enerji üretimi artıyor.

Teknoloji, rüzgar türbinlerini de büyüttü, System.String[]
Siemens Gamesa Türkiye CEO'su Çiçekliyurt, "Türbin kanatları büyüdükçe enerji üretimi artıyor. 1980'lerin başında rüzgar türbinlerinin kanat çapı 15 metreydi. Yeni Siemens Gamesa 5.X platformunda her bir kanadın uzunluğu 85 metreye, kanat çapı ise 170 metreye ulaştı." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 03:02 
Ekonomi
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