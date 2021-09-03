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Teknoloji, sanat, spor ve deneyim odaklı mağaza Boyner Cadde Erenköy'de açıldı - Son Dakika

Teknoloji, sanat, spor ve deneyim odaklı mağaza Boyner Cadde Erenköy'de açıldı

03.09.2021 15:33
Teknoloji, sanat, spor ve deneyim odaklı mağaza Boyner Cadde Erenköy'de açıldı, System.String[]

Boyner, 3 Eylül itibarıyla Erenköy'deki yeni yerinde hizmet vermeye başladı.

Boyner, 3 Eylül itibarıyla Erenköy'deki yeni yerinde hizmet vermeye başladı. 'Hayatı büyük yaşa, cesur yaşa' mottosu ile teknoloji, sanat, sürdürülebilirlik ve deneyim odaklı mağaza konseptiyle açılan Boyner Cadde, Toner Mimarlık tarafından tasarlandı.

Erenköy'de 5 bin metrekare alana yayılan 5 katlı mağazanın dekorasyonu 118 gün sürdü. Boyner Cadde'nin toplamda 1800 metrekare olan 4 cephesi Mural İstanbul sanatçılarının graffiti eseriyle donatıldı. Mural İstanbul'dan altı sanatçı Boyner Cadde'nin 4 cephesinde yer alan graffiti tasarımı için  220 saat çalıştı.

SİNAN KURAN, DENİZ SAĞDIÇ VE GÜRAT ÖZTÜRK İLE ÇALIŞILDI

Ressam Mehmet Sinan Kuran kendine özgün minyatür eskizlerini ekibiyle birlikte 2 hafta gibi kısa bir sürede bir kolona resmetti. Atık malzemeleri sanatla buluşturan Deniz Sağdıç tarafından tasarlanan iki tablo, 4 koltuk, 1 sehpa, 1 halı ve 1 lambader için 350 adet defolu atık denim pantolon kullanıldı. Origami sanatçısı Gürat Öztürk devasa büyüklükteki 15 adet çiçekle mağazanın görsel düzenlemesine renk kattı.

DİJİTAL EKRANLARIN TOPLAMI ALANI 292 METREKARE EDİYOR

Binada bulunan dijital ekranların toplamı alanı 292 metrekare ediyor. Mağaza galeri boşluğunda yer alan dijital ekranın yüksekliği 14 metre. Binanın dış cephesinin 2 yanını dönen ekranın toplam genişliği 40 metre, yüksekliği 3,85 metre, -1. kattan zemin kata uzanan monolitin yüksekliği ise 6 metre.

DOĞADAN İLHAM ALAN DİJİTAL SANAT ESERLERİ

Bu ekranlar için Decol sanatçıları tarafından tasarlanan ve 'yaşayan enstalasyonlar' olarak adlandırılan dijital sanat eserleri doğadan ilham alıyor. Dış cephde yer alan ekrandaki eser dünyamızın ana oksijen kaynağı olan okyanus dünyasını anamorfik 3D teknolojiyi kullanarak yansıtırken mağaza içinde yer alan monolit ekranı ise varoluşu temel alarak ve izleyicilerin hareketleri ile etkileşime geçerek sonsuz olasılıkla dört farklı evreyle hayat buluyor. Mağazanın dört katını kaplayan 14 metre yüksekliğindeki dikey ekranda ise her mevsim değişecek olan ve Türkiye'nin endemik bitkilerinden oluşan bir seçki ile sanal ortamda yaşayan gerçek üstü bir doğa eseri yaratıldı. Türkiye'de ilk defa kullanılan bir teknoloji ile eser, hava durumu verilerini anlık olarak alarak güneşin ve rüzgarın Kadıköy'deki anlık değişimlerine göre dönüşecek.

MALZEMELERİN YÜZDE 50'Sİ İLERİ DÖNÜŞTÜRÜLEREK HAZIRLANDI

Pet şişeler binanın bir duvarında hayat buldu. Bu çok estetik ve ileri dönüşümü gözler önüne seren duvar için yaklaşık bin 500 adet pet şişe kullanıldı. Satış değeri olmayan yaklaşık bin adet ürün oturma grubu olarak ileri dönüştürüldü. Bunlar dışında mağazada kulanılan diğer oturma grubu, stant gibi malzemelerin yüzde yüzde 50'si ileri dönüştürülerek hazırlandı.

MAĞAZA SÜRDÜRLEBİLİRLİK ODAKLI TASARLANDI

Havalandırma ve yağmur sularını arıtarak yeniden kullanan Boyner Cadde bu yöntemle yılda 15 ton su tasarrufu hedefliyor. Sürdürülebilirlik odaklı tasarlanan mağazada yer alan güneş enerji panelleri ile binanın elektriğinin yaklaşık yüzde 10'u karşılanacak. Mağaza içinde 4 adet hologram yer alıyor. Doğa dostu bir yaklaşımı odağına alan Boyner Cadde'de kağıt POP'ler yerine dijital POP kullanılıyor.

OUTDOOR BÖLÜMÜNDE SOĞUK ODA BULUNUYOR

Mağazanın outdoor bölümünde bir tane soğuk oda yer alıyor. Outdoor ürünlerin performansını deneyimleyebilmek için hazırlanan oda alınan ürünlerin performansının ölçülebilmesi için -20 dereceye kadar soğuyabiliyor. Boyner Cadde'de yer alan iki bisiklet ile hem spor yapmak hem de elektrik üretmek mümkün. Üstelik misafirler üretilen elektrikle telefonlarını şarj edebiliyor. Mağazada bulunan 2 adet retro oyun makinesi alışverişe nostaljik bir mola verdirtiyor.

200'E YAKIN MARKANIN 100 BİNE CİVARINDA ÜRÜNÜ VAR

Hijyen kurallarının maksimum seviyede uygulamada olduğu mağazada tuvaletler temassız. Mağazada bir de bebek odası yer alıyor.Misafirlerin rahat alışveriş yapabilmeleri için emanet dolapları bulunuyor. Kadın, erkek, çocuk, aktif spor, outdoor, denim, ayakkabı, çanta, kozmetik, aksesuar ve ev kategorilerine ev sahipliği yapan mağazada 200'e yakın markanın 100 bine yakın ürünü yer alıyor.

ÇAMURDAN: SADECE BİR MAĞAZA DEĞİL, YAŞAM ALANI TASARLAMAK İSTEDİK

Boyner Cadde ile geleceğin mağazacılık konseptini hayata geçirdiklerini belirten Boyner Büyük Mağazacılık CEO'su Eren Çamurdan sözlerine şöyle devam etti:

"Müşteri deneyimini en öne koyan Boyner Cadde'de 'geleceğe dönüyor', geleceğin deneyim mağazacılığını bugüne getiriyoruz.  Boyner Cadde'nin hem bizim için hem de perakende sektörü için bir milat olduğunu düşünüyoruz. Doğa dostu, sürdürülebilir bir yaklaşımla birlikte teknoloji, sanat ve sporu  odağına alan Boyner Cadde ile sadece bir mağaza değil, sokakla iç içe yaşayan samimi bir yaşam alanı tasarlamak istedik. Burada misafirlerimize içten ve doğal bir ortamda iyi zaman geçirirken yepyeni deneyimler edinme fırsatı yaratıyoruz. Boyner Cadde'yi Bağdat Caddesi'nin doğal bir uzantısı haline getiriyor, sınırları kaldırıyor, böylelikle perakendeyi sürdürülebilirlikle, teknolojiyle, sanatla, sporla, sohbet ve eğlenceyle buluşturuyor, misafirlerimizi samimi bir ortamda ağırlamayı hedefliyoruz. 23 yıllık Bağdat Caddesi sakini olarak Boyner Cadde'nin yeni yerinde ve çığır açan bu yepyeni konseptiyle müşterilerimiz ve Boyner arasındaki duygusal bağı derinleştireceğine yürekten inanıyoruz."

Müşterilerin konfor ve rahatlığının ön planda tutulduğunu belirten Çamurdan, "Yaşayan ve kendini yenileyen bir mekan olan Boyner Cadde; sıcak, samimi ve doğal bir atmosferde kaliteli zaman geçirme ve yeni tecrübeler edinme imkanı sunan bir yaşam alanı olarak öne çıkıyor. Sanat, spor, gurme, sürdürülebilirlik gibi farklı alanlarda yenilikçi etkinlikler düzenleyerek sokağın dinamizmini içeri taşıyarak, Anadolu yakasının yeni buluşma noktası olmaya hazırlanıyoruz" dedi.


Teknoloji, sanat, spor ve deneyim odaklı mağaza Boyner Cadde Erenköy'de açıldı
Teknoloji, sanat, spor ve deneyim odaklı mağaza Boyner Cadde Erenköy'de açıldı

Türkiye, Erenköy, Boyner, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Teknoloji, sanat, spor ve deneyim odaklı mağaza Boyner Cadde Erenköy'de açıldı - Son Dakika Ekonomi


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