Teknoloji Sektörü İçin Yerli ve Milli Çözümler Neden Önemli?
1 saat önce
Enerjisa Bilgi Güvenliği Risk ve Uyum Grup Müdürü Pelin pehlivan, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.
Enerjisa Bilgi Güvenliği Risk ve Uyum Grup Müdürü Pelin pehlivan, Wise TV
'ye açıklamalarda bulundu.
Teknoloji sağlayıcılara tavsiyelerde bulunan Pehlivan, yerli ve milli güvenlik çözümleri hakkında şunları söyledi: "Teknoloji sağlayıcılarına biraz da yeli ürün üretmelerini tavsiye ederim. Çünkü saldırıların artık devlet destekli olmaya başladığı günümüzde yerli ve milli çözümler geliştirmenin önemli olduğunu düşünüyorum."
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 12:32
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