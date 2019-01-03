Son Dakika Haberleri: Teknoloji sektörüne oyuncu dopingi

Teknoloji sektörüne oyuncu dopingi

1 saat önce

Masaüstü ve dizüstü bilgisayar satışları azalırken, profesyonel oyuncular imdada yetişti.

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Masaüstü ve dizüstü bilgisayar satışları azalırken, profesyonel oyuncular imdada yetişti. Üreticiler yeni nesil oyuncu ürünleri ile satışlarını artırmayı başarıyor. (MURAT YILDIZ)
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 10:25 

Ekonomi
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