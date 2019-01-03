Teknoloji sektörüne oyuncu dopingi
1 saat önce
Masaüstü ve dizüstü bilgisayar satışları azalırken, profesyonel oyuncular imdada yetişti.
Masaüstü ve dizüstü bilgisayar satışları azalırken, profesyonel oyuncular imdada yetişti. Üreticiler yeni nesil oyuncu ürünleri ile satışlarını artırmayı başarıyor. (MURAT YILDIZ)
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 10:25
Milyonların Maaş Zammını Belirleyen Enflasyon Rakamları Açıklandı
Marketlerden Sonra Eczanelerde de Poşetler Parayla Satılmaya Başlandı
İşte Emeklinin Alacağı Zamlı Maaşlar