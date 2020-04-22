Teknoloji şirketi Türkiye kadrosunu büyütüyor - Son Dakika

Donanım sektörünün lider şirketlerinden ASUS, iş odaklı yapıya uygun kurumsal ürün serisini, geçtiğimiz aylarda ASUS EMEA Bölgesi Genel Müdürü Benjamin Yeh'in de katılımıyla gerçekleştirdiği lansman ile tanıtmıştı. Kurumsal strateji ve planlarını hızlı ve emin adımlarla uygulamaya koymaya kararlı olduğunu aktaran şirket, Kurumsal ekibini güçlendirmek için de önemli atamalar yaptığını duyurdu.

ASUS, marka olarak yeni yatırımlarla güçlendirilen ve kapsayıcı bir stratejiye sahip kurumsal planlarını desteklemek için, Kurumsal Ürün Müdürü pozisyonunun önemine vurgu yaptı. Bu sebeple uzun yıllardır sektörde çalışan ve tecrübesiyle kendisini kanıtlamış bir isim ile yola devam etme kararı aldığını duyuran şirket, Evre Turhan'ı ASUS Türkiye Sistem İş Birimi Kurumsal Ürün Müdürü pozisyonuna getirerek kurumsal ekibini güçlendirdiğini duyurdu.

ASUS Türkiye, Evre Turhan'ın özgeçmişini şöyle duyurdu;

"1980 senesinde İstanbul'da doğan Evre Turhan, 17 yılı aşkın süredir teknoloji sektöründe birçok farklı marka ve pozisyonda çalıştı. İstanbul Üniversitesi İşletme bölümünü bitiren Turhan; HP, Lenovo, Intel ve Dell gibi önemli markalar da dahil olmak üzere, daha önce bünyesinde bulunduğu farklı şirket ve görev tanımlarından edindiği tecrübe ve birikimi, yeni dönemde ASUS Türkiye Sistem İş Birimi Kurumsal Departmanı için kullanacak."