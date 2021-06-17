Teknoloji şirketiyle enerji şirketi 'Birlikte Oluşturma' iş modeli kapsamında el sıkıştı - Son Dakika
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Teknoloji şirketiyle enerji şirketi 'Birlikte Oluşturma' iş modeli kapsamında el sıkıştı

17.06.2021 18:39
Teknoloji şirketiyle enerji şirketi 'Birlikte Oluşturma' iş modeli kapsamında el sıkıştı

Akıllı fabrikalar, akıllı şehirler, akıllı ulaşım, enerji ve çevre, otomotiv gibi birçok dikey sektör için son teknoloji ürün ve çözümler sunduğunu belirten Advantech, Türkiye'de yenilenebilir enerji ve dağıtım sektörlerinde faaliyet gösteren Form Elektrik ile el sıkıştığını açıkladı.

Misyonunu 2010 yılında 'Akıllı Bir Gezegeni Olanaklı Kılmak' olarak belirlediğini ve bu doğrultuda akıllı fabrikalar, akıllı şehirler, akıllı ulaşım, enerji ve çevre, otomotiv gibi birçok dikey sektör için son teknoloji ürün ve çözümler sunduğunu belirten Advantech, Türkiye'deki dijital dönüşümü 'birlikte oluşturma' iş modeli ile teşvik etmeye devam ettiğini kaydetti.Şirket, son olarak, 'birlikte oluşturma' iş modeli doğrultusunda Türkiye'de yenilenebilir enerji ve dağıtım sektörlerinde faaliyet gösteren Form Elektrik ile anlaşma sağladığını duyurdu.

"AMACIMIZ: HAZIR ÇÖZÜM PAKETLERİ SUNMAK"

Advantech İş Geliştirme Müdürü Metin Demircikoğlu Advantech'in, Endüstri 4.0 hedeflerini mümkün kılmak için geliştirdikleri birlikte oluşturma iş modelini "İlk aşama sahadaki verilerini dijitalleştirmek, ikinci aşama toplanan verilerle son kullanıcıların ihtiyaçlarına yaklaşan hazır çözüm paketleri sunmak, son aşama ise bu IoT uygulamalarını katma değerli iş ortaklarıyla bulut platformlarına entegre ederek kenardan buluta bütüncül bir çözüm oluşturmak" şeklinde anlattı.

Endüstriyel IoT, Gömülü IoT, Servis IoT, Bulut IoT alanlarında çok sayıda donanım sunduğunu belirten Advantech, yıllar süren AR-GE çalışmalarının ardından 2018'de büyük veri yönetimi için IO bağlantısı, kenar bilgi işlem ve endüstriyel iletişimi içeren ilk Hazır Çözüm Paketini (SRP) bir IoT SRP çözümü olarak daha önceden piyasaya sunduğunu kaydetti. Advantech, o zamandan bu yana, sektör odaklı çözüm entegratörü (DFSI) ortaklarıyla SRP çözümlerini oluşturan ve bunları farklı dikey pazarlarda uygulamak için birlikte oluşturma modeli ile çalıştığını belirtti.

"GÜNCEL TEKNOLOJİYİ DAHA HIZLI YAKALIYORUZ"

Form Elektrik Teknik Müdürü Mehmet Horat, WISE Paas VIP Üyesi oldukları Advantech ile olan iş birliği için şunları dile getirdi:

"Advantech'le tanışmamız müşteri taleplerini dünden daha hızlı, daha esnek çözümler üretme ihtiyacımız nedeniyle oldu. Hemen hemen her ihtiyacı karşılayan donanım ve yazılım ürünleri olan Advantech, çözümlerimizde güncel teknolojiyi çok daha hızlı yakalamamıza ve tabii ki rekabetçi yapımızı güçlendirmemize yardımcı oluyor."

Horat, bundan sonraki adımda Advantech'in görüntü işleme ve robotik çözümlerini kullanarak şirketlerinin yeteneklerini daha da geliştirmeyi ve yeni faaliyet alanları yaratmayı planladıklarını dile getirdi.

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