Teknoloji şirketleri 'bir etnik grubu' yok edebilecek katil robotlar üzerine çalışıyor
16 dakika önce
Amazon, Microsoft ve Intel'in de aralarında bulunduğu dev teknoloji şirketleri, yapay zeka sistemli ve otonom olarak hedefe saldırı düzenleyen katil robotlar üzerine çalışıyor.
Amazon, Microsoft ve Intel'in de aralarında bulunduğu dev teknoloji şirketleri, yapay zeka sistemli ve otonom olarak hedefe saldırı düzenleyen katil robotlar üzerine çalışıyor.
PAX'ın raporuna göre dünya çapında 50 şirket geliştirdikleri silahların tehlike oranına göre sınıflandırıldı. 22 şirket 'orta dereceli kaygı' grubuna dahil olurken, aralarında Amazon ve Microsoft'un da olduğu 21 şirket ise 'yüksek kaygı' grubunda yer aldı.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 10:00
Times: Esad rejimi, İdlib'de "insani koridor" açtıktan saatler sonra bombardımana başladı Reuters: İdlib'den kaçan 60 bin sivil Türkiye sınırına geldi California'da bir otel çalışanı iş arkadaşını ihbar ederek toplu katliamı önledi Kore sınırında 43 yıl önce neredeyse savaş çıkartan ağaç budaması