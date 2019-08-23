Son Dakika Haberleri: Teknoloji şirketleri 'bir etnik grubu' yok edebilecek katil robotlar üzerine çalışıyor
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Teknoloji şirketleri 'bir etnik grubu' yok edebilecek katil robotlar üzerine çalışıyor

16 dakika önce

Amazon, Microsoft ve Intel'in de aralarında bulunduğu dev teknoloji şirketleri, yapay zeka sistemli ve otonom olarak hedefe saldırı düzenleyen katil robotlar üzerine çalışıyor.

Teknoloji şirketleri 'bir etnik grubu' yok edebilecek katil robotlar üzerine çalışıyor, System.String[]

Amazon, Microsoft ve Intel'in de aralarında bulunduğu dev teknoloji şirketleri, yapay zeka sistemli ve otonom olarak hedefe saldırı düzenleyen katil robotlar üzerine çalışıyor.


PAX'ın raporuna göre dünya çapında 50 şirket geliştirdikleri silahların tehlike oranına göre sınıflandırıldı. 22 şirket 'orta dereceli kaygı' grubuna dahil olurken, aralarında Amazon ve Microsoft'un da olduğu 21 şirket ise 'yüksek kaygı' grubunda yer aldı.

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Microsoft, Amazon, Intel, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 10:00 
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