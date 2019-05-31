Son Dakika Haberleri: Teknoloji şirketleri, İngiliz İstihbarat Dairesi'nin 'hayalet protokol' ile erişim talebini kınadı
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Teknoloji şirketleri, İngiliz İstihbarat Dairesi'nin 'hayalet protokol' ile erişim talebini kınadı

24 dakika önce

Apple, Google, Microsoft'un da aralarında bulunduğu 47 teknoloji şirketi, İngiltere Güvenlik ve İstihbarat Dairesi'nin (GCHQ) sistem erişim isteğini geri çevirdi.

Teknoloji şirketleri, İngiliz İstihbarat Dairesi'nin 'hayalet protokol' ile erişim talebini kınadı, System.String[]
Apple, Google, Microsoft'un da aralarında bulunduğu 47 teknoloji şirketi, İngiltere Güvenlik ve İstihbarat Dairesi'nin (GCHQ) sistem erişim isteğini geri çevirdi.

Aralarında Apple, Google ve Microsoft'un da bulunduğu 47 teknoloji şirketi, İngiliz devletini siber saldırılara ve tehditlere karşı korumak amacıyla hükümet tarafından görevlendirilen istihbarat kurumu GCHQ'nun, kamu güvenliğini sağlama amacıyla dijital platformlara erişim talebini kınayan ortak bir açıklama yayınladı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 02:08 
Google, Apple, Microsoft, Dünya
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