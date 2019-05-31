Teknoloji şirketleri, İngiliz İstihbarat Dairesi'nin 'hayalet protokol' ile erişim talebini kınadı
24 dakika önce
Apple, Google, Microsoft'un da aralarında bulunduğu 47 teknoloji şirketi, İngiltere Güvenlik ve İstihbarat Dairesi'nin (GCHQ) sistem erişim isteğini geri çevirdi.
Apple
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 02:08
, Google
, Microsoft
'un da aralarında bulunduğu 47 teknoloji şirketi, İngiltere
Güvenlik ve İstihbarat Dairesi'nin (GCHQ) sistem erişim isteğini geri çevirdi.
Aralarında Apple, Google ve Microsoft'un da bulunduğu 47 teknoloji şirketi, İngiliz devletini siber saldırılara ve tehditlere karşı korumak amacıyla hükümet tarafından görevlendirilen istihbarat kurumu GCHQ'nun, kamu güvenliğini sağlama amacıyla dijital platformlara erişim talebini kınayan ortak bir açıklama yayınladı.
Malatya'da F-4 uçağı iniş sırasında arızalandı, pilotlar uçaktan atlayarak kurtuldu
Sokak ortasında yaşandı! Yabancı uyruklu erkek yanında yürüyen Türk kadına saldırdı
Skandal şirket uygulaması! Mini etek giyip fotoğrafını çeken çalışanlara ikramiye
Üretici isyan ediyor! Kiraz tarlada 7, markette 12,5 lira