Son Dakika Haberleri: Teknoloji Şirketleri, İnsanoğlunun Varlığını Tehdit Ediyor: Dijital Haklar Aktivisti Aral Balkan

Teknoloji Şirketleri, İnsanoğlunun Varlığını Tehdit Ediyor: Dijital Haklar Aktivisti Aral Balkan

2 saat önce

İnsan hakları, hayvan hakları, işçi, kadın, erkek herkesin hakkını aradığı günümüz dünyasında dijital haklarımız için savaşan bir aktivist: Aral Balkan. Kendisini "cyborg" hakları savunucusu bir aktivist olarak tanımlayan Aral Balkan euronews Türkçe'nin sosyal söyleşi programı RÖP'e konuk oldu.

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İnsan hakları, hayvan hakları, işçi, kadın, erkek herkesin hakkını aradığı günümüz dünyasında dijital haklarımız için savaşan bir aktivist: Aral Balkan. Kendisini "cyborg" hakları savunucusu bir aktivist olarak tanımlayan Aral Balkan euronews Türkçe'nin sosyal söyleşi programı RÖP'e konuk oldu...
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 05:55 

İşçi, Dünya
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