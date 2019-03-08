Teknoloji Şirketleri, İnsanoğlunun Varlığını Tehdit Ediyor: Dijital Haklar Aktivisti Aral Balkan
2 saat önce
İnsan hakları, hayvan hakları, işçi, kadın, erkek herkesin hakkını aradığı günümüz dünyasında dijital haklarımız için savaşan bir aktivist: Aral Balkan. Kendisini "cyborg" hakları savunucusu bir aktivist olarak tanımlayan Aral Balkan euronews Türkçe'nin sosyal söyleşi programı RÖP'e konuk oldu.
İnsan hakları, hayvan hakları, işçi, kadın, erkek herkesin hakkını aradığı günümüz dünyasında dijital haklarımız için savaşan bir aktivist: Aral Balkan. Kendisini "cyborg" hakları savunucusu bir aktivist olarak tanımlayan Aral Balkan euronews Türkçe'nin sosyal söyleşi programı RÖP'e konuk oldu...
Son Dakika
» Dünya
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 05:55
Kadın Polis ve Askerler, Silopili Kadınlarla Halay Çekti
Ukrayna'da Radikal Sağcı Erkekler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Nedeniyle Yürüyüş Yapan Kadınlara Saldırdı
Kahraman İşçi İntihara Kalkışan Kızı Son Anda Kurtardı
Güzel Oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu'nun Son Halini Görenler Gözlerine İnanamadı