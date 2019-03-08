Teknoloji Şirketleri, İnsanoğlunun Varlığını Tehdit Ediyor: Dijital Haklar Aktivisti Aral Balkan

İnsan hakları, hayvan hakları, işçi, kadın, erkek herkesin hakkını aradığı günümüz dünyasında dijital haklarımız için savaşan bir aktivist: Aral Balkan. Kendisini "cyborg" hakları savunucusu bir aktivist olarak tanımlayan Aral Balkan euronews Türkçe'nin sosyal söyleşi programı RÖP'e konuk oldu.

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İnsan hakları, hayvan hakları, işçi, kadın, erkek herkesin hakkını aradığı günümüz dünyasında dijital haklarımız için savaşan bir aktivist: Aral Balkan. Kendisini "cyborg" hakları savunucusu bir aktivist olarak tanımlayan Aral Balkan euronews Türkçe'nin sosyal söyleşi programı RÖP'e konuk oldu...

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