Son Dakika Haberleri: Teknoloji Şirketleri Yeterince Vergi Ödemiyor ve Bu Küresel Bir Sorun"

Teknoloji Şirketleri Yeterince Vergi Ödemiyor ve Bu Küresel Bir Sorun"

33 dakika önce

– Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz, teknoloji şirketlerinin üzerlerine düşen miktarda vergi ödemediklerini ve bu probleme küresel bir yaklaşım bulunması gerektiğini söyledi.

Teknoloji Şirketleri Yeterince Vergi Ödemiyor ve Bu Küresel Bir Sorun
– Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz, teknoloji şirketlerinin üzerlerine düşen miktarda vergi ödemediklerini ve bu probleme küresel bir yaklaşım bulunması gerektiğini söyledi.

Google, Amazon, Facebook ve Apple, Avrupa Birliği (AB) yetkilileri tarafından yeterince vergi ödememeleri iddiasıyla sıkça eleştirilirken, CNBC'ye konuşan Scholz, "Teknoloji şirketleriyle en büyük problemim hiç vergi ödememeleri" dedi.

AB'de teknoloji şirketlerine yönelik uygulanan yaptırımlar kapsamında Fransa, yıllık 750 milyon euronun üzerinde gelir elde eden şirketlerin yıllık gelirlerinin yüzde 3.0'ünün vergilendirileceğini, Birleşik Krallık da yıllık 500 milyon sterlin değerinde gelire sahip teknoloji şirketlerinden yüzde 2.0 değerinde dijital hizmet vergisi alınacağını duyurmuştu.

Scholz, dijital çağa uyabilecek bir vergi reformu anlaşmasına varmanın "küresel" bir sorun olmaya devam ettiğine dikkat çekti ve ekledi:

"Bu sorun üzerinde küresel bir anlaşmaya varmamız gerektiğini düşünüyorum." - İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 05:01 Kaynak: DHA
Olaf Scholz, Almanya, Ekonomi
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