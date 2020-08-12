Teknoloji Tabanlı Girişimlerine Yatırım Arayanları Erciyes Teknopark ERBAN Invest Day Etkinliğine... - Son Dakika

Melek yatırımcılık ekosisteminin canlanması ve teknoloji tabanlı girişimcilerin maddi olarak desteklenmesi amacıyla Erciyes Teknopark A.Ş. tarafından kurulan "ERBAN-Erciyes Melek Yatırımcılar Ağı" yatırımcılarla girişimcileri çevrimiçi olarak düzenlenecek olan ERBAN Invest Day etkinliğinde bir araya getiriyor.

İş fikirlerinin yatırımcılarla buluşma noktası olan Anadolu'nun ilk akredite melek yatırımcı ağı olan ERBAN, sektör kısıtlaması olmaksızın katma değeri yüksek, yenilikçi iş fikirlerine yatırım arayan girişimcilere, bünyesinde yer alan yatırımcılar tarafından fon sağlanması için hizmet vermektedir.

Erciyes Teknopark çatısı altında hizmet veren ERBAN'ın faaliyetleri ve düzenlenecek olan etkinlikle ilgili bilgi veren Erciyes Teknopark A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Recai Kılıç şunları söyledi: "Erciyes Teknopark olarak bölgemizde teknoloji ve yenilik tabanlı işletmelere yatırım yapılmasını ve bu işletmelerin uzun vadeli büyüyebilmelerini arzu ediyoruz. Erciyes Melek Yatırımcılar Ağı'mızda (ERBAN) şu an itibari ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yatırımcı lisansı verilen 41 lisanslı, toplam 61 yatırımcımız bulunmaktadır. ERBAN üzerinden yapılan yatırımlar ileri düzey bilgi içeren teknolojiler ve kopyalanma özelliği olmayan projeler arasından seçilmektedir.

Çevirimiçi platformda düzenleyeceğimiz ERBAN Invest Day etkinliği ile yatırımcılarımızı ve girişimlerine yatırım arayanları bir araya getireceğiz. Bu etkinliğe katılanlar ERBAN Melek Yatırımcılar Ağına üye 61 yatırımcı ile buluşup girişimci sunumunu yapma şansını yakalayabilir. Böylece şirketlerinin yatırım ihtiyacını karşılama imkanına sahip olabilirler. Ülkemiz için önem arz eden problemlere nitelikli çözümler üreten girişimcilere destek olunması ve bu ekosisteme katkı sağlanması adına gerçekleştireceğimiz etkinliği önemsiyoruz.

Teknoloji tabanlı projelerine yatırım arayan tüm girişimcileri ERBAN Invest Day etkinliğine katılmaya davet ediyorum. Son başvuru tarihi 24.8.2020 olan etkinliğe https://bit.ly/33sS9mW linkinden başvuru yapılabilmektedir." - KAYSERİ