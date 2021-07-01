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Teknoloji takımından Başkan Dündar'a ziyaret - Son Dakika

Teknoloji takımından Başkan Dündar'a ziyaret

01.07.2021 10:34
Teknoloji takımından Başkan Dündar'a ziyaret, System.String[]

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir ile üniversitenin Teknoloji Takımı öğrenci ve öğretim görevlilerini makamında kabul etti.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir ile üniversitenin Teknoloji Takımı öğrenci ve öğretim görevlilerini makamında kabul etti. Başkan Dündar, projeleriyle ilgilisunum yapan Bursa Teknik Üniversitesi öğrencilerini, başarılı çalışmalarından dolayı kutladı.

Başkan Mustafa Dündar'a, bugüne kadar kendilerine verdiği destekler için teşekkür eden Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, son yıllarda özellikle insansız hava araçları, elektrikli ve otonom araçlar konusundaki gelişmelere paralel olarak, BTÜ olarak kendilerinin de bu alanlarda ciddi çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Bursa'da düzenlenmesi planlanan TEKNOFEST 2021 için hazırlık yaptıklarını belirten Prof. Kandemir, "22 kategoride yarışacak 90 takım oluşturduk. Ülkemizin gelecek 10 yılına damga vuracak mühendisleri, bu yarışmalarda sahne alan genç öğrenciler arasından çıkacak. Son yıllarda üretimine yoğunlaştığımız İHA, SİHA, TİHA, elektrikli otomobil, uçan araba gibi yüksek teknoloji ürünleri de, gençlerimizin önünü açan TEKNOFEST gibi organizasyonlarla daha da gelişecek. Üniversite olarak, bugüne kadar bizlere desteğini esirgemeyen, bizlerle işbirliği yapan Osmangazi Belediyemize ve Başkanımız Mustafa Dündar'a çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

BTÜ heyetini ağırlamaktan ve gençlerle buluşmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Osmangazi Belediyesi Başkanı Mustafa Dündar da, BTÜ Teknoloji Takımı'nın elde ettiği başarılarından gurur duyduğunu söyledi. Başkan Dündar, "İmkan tanındığında gençlerimizin neler yapabildiğini görüyoruz. Günümüzün en ileri teknolojileri konusunda elde ettikleri başarılar bizleri gururlandırıyor. Özellikle ileri teknoloji ve yüksek katma değer sağlayan insansız araçlar, elektrikli ve otonom araçlar konusunda yürütülen çalışmalar bizleri de heyecanlandırıyor. Bursa Teknik Üniversitesi, yalnızca yetişmiş insan yönüyle değil, sanayi kenti Bursa'ya gerek bilimsel, gerekse kültürel anlamda büyük katkılar sağlıyor. Bunun temelinde de eğitim geliyor. Bizde, gençlerimizin kendilerini geliştirmelerine, hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmak için onlara olan desteğimizi sürdüreceğiz" dedi. - BURSA

Teknoloji takımından Başkan Dündar'a ziyaret
Teknoloji takımından Başkan Dündar'a ziyaret

Arif Karademir, Mustafa Dündar, Osmangazi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Teknoloji takımından Başkan Dündar'a ziyaret - Son Dakika


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