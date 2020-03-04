Teknoloji ticarileştirme ve kadın girişimcilik alanlarında iki mentorluk programı açıldı - Son Dakika

Ankara Kalkınma Ajansı bünyesinde 2016-2017 yıllarında uygulanan "Ankara Girişim Projesi" kapsamında kurulan "TechAnkara Girişimcilik Merkezi", teknoloji ticarileştirme ve kadın girişimcilik alanlarında iki mentorluk programı hazırladı.



'TechAnkara Girişimcilik Merkezi' kapsamında 2017-2019 yılları arasında yürütülen mentorluk programlarının çıktıları doğrultusunda "Teknoloji Ticarileştirme" ve "Kadın Girişimcilik" başlıkları altında yürütülecek iki ayrı mentorluk programı oluşturuldu. Ulusal ve uluslararası birçok alanda öncelikli konulardan biri olan kadın girişimciliği teması, geçen yıl olduğu gibi bu yılda ayrı bir başlık altında ele alındı. Mentorluk programları kapsamında yürütülecek başlıca faaliyetler şu şekilde özetlendi:



"Girişimci ihtiyaçları doğrultusunda uygun görülen mentor ile yüz yüze mentorluk görüşmeleri gerçekleştirilmesi, mentorlar tarafından girişimci ihtiyaçlarının raporlanması ve çözüm haritaları oluşturulması, ajans koordinasyonunda kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği ağları ve değer zinciri oluşturulması, verilecek eğitimler ile girişimcilerin etki ölçümü, pazarlama, patent, finansal ve hukuksal okuryazarlık gibi konularda kapasitelerinin arttırılması, girişimcilerin katılacağı networking etkinliklerinin düzenlenmesi, TechAnkara Proje Pazarı kapsamında düzenlenecek B2B ve B2C görüşmelere girişimcilerin katılımının sağlanması."



Mentorluk programları kapsamında girişimciler ve mentorlar arasında bilgi ve iş ağı paylaşımının artırılması ve bu paylaşımın sürekliliği amaçlanıyor. Programlar için başvurular 2 Mart-1 Haziran tarihleri arasında, eşleştirmeler 1 Nisan-15 Haziran tarihleri arasında, mentor-girişimci görüşmeleri ve eğitimler ise 6 Nisan-31 Aralık tarihleri arasında TechAnkara Girişimcilik portalı "https://www.girisimci.ankaraka.org.tr/tr/portal/mentoring" üzerinden gerçekleştirilecek. 6 Nisan-31 Aralık tarihleri arasında girişimcilerin her biri 4 saat süren oturumlarla toplam 6 seans (24 saat) eşleştiği mentor ile görüşüp, eğitim alabilecek. Düzenlenecek eğitim, etkinliklere katılım ve mentorluk programı ücretsiz olup kontenjanla sınırlı olacak. Program değerlendirmeleri, son başvuru tarihi olan 1 Haziran beklenmeden her ayın başında yapılacak. Sınırlı katılım öngörülen programda verimliliği sağlamak amacıyla katılan girişimciler ile ajans arasında girişimcilerin süreçlere katılımını taahhüt ettiği bir sözleşme imzalanacak.



Ankara Kalkınma Ajansı, mentorluk programlarında son başvuru tarihini 1 Haziran olarak açıklarken, başvurularla ilgili olarak Teknoloji Ticarileştirme Mentorluk Programı Sorumlusu Alper Demir (ademir@ankaraka.org.tr) ve Kadın Girişimcilik Mentorluk Programı Sorumlusu Hande Kara (hkara@ankaraka.org.tr) ile irtibata geçilebilecek. - ANKARA