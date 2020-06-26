Teknoloji ticarileştirme ve kadın girişimcilik alanlarında iki ayrı mentorluk programı açıldı

Ankara'da girişimcilerin ihtiyaçlarına yönelik oluşturulan "mentor havuzu"nun genişletilmesi vegirişimlere destek sağlanması amacıyla "Teknoloji Ticarileştirme" ve "Kadın Girişimcilik" başlıkları altında iki mentorluk programı açıldı.



2016-2017 yıllarında uygulanan "Ankara Girişim Projesi" kapsamında Ankara Kalkınma Ajansı bünyesinde kurulan "TechAnkara Girişimcilik Merkezi", ildeki girişimcilik ekosisteminin ihtiyaçlarını karşılayacak çözümler üretmeye devam ediyor. Bu kapsamda Ankara'nın ve Türkiye'nin girişimcilik ekosisteminin ihtiyaçlarını belirlemek üzere hazırlanan "Ankara Girişimcilik Ekosistemi Mevcut Durum Analizi" sonuçları dikkate alınarak çizilen girişimcilik yol haritası ile 2017, 2018 ve 2019 yıllarında yürütülen mentorluk programları çıktıları doğrultusunda mevcut "mentor havuzu"nun genişletilmesi ve en düşüğü prototip aşaması olmak üzere büyümeye değin tüm düzeylerdeki girişimlere destek sağlanması amacıyla "Teknoloji Ticarileştirme" ve "Kadın Girişimcilik" başlıklı iki ayrı mentorluk programı oluşturuldu. Mentorluk programları kapsamında yürütülecek başlıca faaliyetler ise şöyle sıralandı:



Girişimci ihtiyaçları doğrultusunda uygun görülen mentor ile yüz yüze mentorluk görüşmeleri gerçekleştirilmesi



Mentorlar tarafından girişimci ihtiyaçlarının raporlanması ve çözüm haritaları oluşturulması



Ajans koordinasyonunda kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği ağları ve değer zinciri oluşturulması



Verilecek eğitimler ile girişimcilerin etki ölçümü, pazarlama, patent, finansal ve hukuksal okuryazarlık gibi konularda kapasitelerinin arttırılması



Girişimcilerin katılacağı networking etkinliklerinin düzenlenmesi



TechAnkara Proje Pazarı kapsamında düzenlenecek B2B ve B2C görüşmelere girişimcilerin katılımının sağlanması. - ANKARA