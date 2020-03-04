Teknoloji Transfer Ofisi Araştırma ve Uygulama Merkezi ilk toplantısını yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Teknoloji Transfer Ofisi Araştırma ve Uygulama Merkezi ilk toplantısını yaptı - Son Dakika

Teknoloji Transfer Ofisi Araştırma ve Uygulama Merkezi ilk toplantısını yaptı

6 saat önce

19 Ocak 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelikle hizmet vermeye başlayan Bayburt Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Araştırma ve Uygulama Merkezi ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Teknoloji Transfer Ofisi Araştırma ve Uygulama Merkezi ilk toplantısını yaptı, System.String[]

19 Ocak 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelikle hizmet vermeye başlayan Bayburt Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Araştırma ve Uygulama Merkezi ilk toplantısını gerçekleştirdi.


Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun'un başkanlığında gerçekleşen toplantıda, Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Zehra Can tarafından; merkezin yönetim şeması ve transfer ofislerinin modülleri, amaçları ve yıllık yapılacak faaliyet planları ile ilgili bilgilendirme yapıldı.


Teknoloji Transfer Ofislerinin günümüzde önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, gerçekleştirilen toplantının Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi açısından hayırlı olmasını temenni ederek, toplantıya katılan öğretim elemanlarına, yapacakları çalışmalarda kolaylıklar ve başarılar diledi.


Dede Korkut Külliyesi Mühendislik Fakültesi toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun'un yanı sıra rektör yardımcısı Prof. Dr. Hanefi Bayraktar, Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vecihi Aksakal, Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Zehra Can ile öğretim üyeleri katıldı. - BAYBURT

Bayburt Üniversitesi, Selçuk Coşkun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 09:14 Kaynak: İHA
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