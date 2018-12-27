Son Dakika Haberleri: Teknoloji Transfer Ofisi Hizmetleri" Protokolü İmzalandı

Teknoloji Transfer Ofisi Hizmetleri" Protokolü İmzalandı

1 saat önce

Erciyes Teknopark AŞ ve Kayseri Üniversitesi arasında "Teknoloji Transfer Ofisi Hizmetleri" protokolü imzalandı.

Teknoloji Transfer Ofisi Hizmetleri
Erciyes Teknopark AŞ ve Kayseri Üniversitesi arasında "Teknoloji Transfer Ofisi Hizmetleri" protokolü imzalandı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, protokol çerçevesinde Erciyes Teknopark Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi, Erciyes Üniversitesi akademisyenlerine ve öğrencilerine sunmuş olduğu hizmetlerinin tamamını Kayseri Üniversitesi akademisyenlerine ve öğrencilerine de aynı şartlar ile sunacak.

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, protokol töreninde yaptığı konuşmada, imzalanan protokol ile Kayseri Üniversitesi'nin, Erciyes Teknopark Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi hizmetlerinden yararlanabileceğini belirtti.

Erciyes Teknopark'ın çok önemli bir fonksiyon üstlendiğini belirten Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, şunları kaydetti:

"Bu protokol, öğretim elamanlarımızın Erciyes Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisinden faydalanması, kamu kaynaklarının etkin biçimde kullanılması açısından önemli ve ciddi bir örnektir. Bu manada Sayın Rektörümüze ve Teknoparkın Yönetim Kurulu üyelerine çok teşekkür ediyorum. Biz de Kayseri Üniversitesi olarak buradaki enerjiden faydalanarak güzel sinerjiler oluşmasına, Kayseri'ye ve ülkemize ciddi katkılar sağlamaya çalışacağız."

Konuşmaların ardından protokol için imzalar atıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 02:01 Kaynak: AA

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