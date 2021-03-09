Teknoloji üreten öğrenciler ve aileleri gençlik kampında - Son Dakika

Teknoloji üreten öğrenciler ve aileleri gençlik kampında

09.03.2021 14:00
Teknoloji üreten öğrenciler ve aileleri gençlik kampında, System.String[]

Şehitkamil Belediyesi Gençlik Kampı, Bilim Şehitkamil bünyesinde faaliyet gösteren dene-yap atölyelerinde teknoloji üreten öğrencileri ve öğrenci velilerini misafir etti.

Şehitkamil Belediyesi Gençlik Kampı, Bilim Şehitkamil bünyesinde faaliyet gösteren dene-yap atölyelerinde teknoloji üreten öğrencileri ve öğrenci velilerini misafir etti.

Bilim Şehitkamil bünyesinde eğitim gören öğrenciler, öğrenci velileri, Gaziantep Üniversitesi Otomobil, Robot ve Enerji Topluluğu (ORET) ve İnsansız Hava Aracı Topluluğu üyeleri, atölyelerde yoğun geçen çalışmaların stresini Şehitkamil Belediyesi Gençlik Kampında macera parkurlarında attılar.

Doğa yürüyüşü, pentatlon parkuru, paintball, tırmanma duvarı, zipline, ip parkurları, takım oyunları, oryantiring, temel kampçılık eğitimleri, geleneksel çocuk oyunları gibi birçok eğlenceli ve heyecan dolu etkinliğin gerçekleştirildiği Şehitkamil Belediyesi Gençlik Kampı, üniversiteliler başta olmak üzere her gün farklı bir öğrenci topluluğunu ağırlıyor. Pandemi sürecinde doğada spor etkinliklerinin gerçekleştirildiği kamp alanında, zipline etkinliği ve paintball turnuvaları genç katılımcılardan büyük ilgi görmeye devam ediyor.

Çocuklarımız adına mutluyum

Şehitkamil Belediyesi Gençlik Kampında gerçekleştirilen anne-baba ve çocuk kamplarına katılan öğrenci velilerinden Adil Çete, kamp aktivitelerinin pandemi sürecinde çocuklara ve gençlere psikolojik ve sosyal açıdan çok iyi geldiğini belirterek, "Şehitkamil Belediyesi Gençlik Kampında gerçekleştirilen etkinlikler, çocuklarımıza ve gençlerimize pandemi sürecinde psikolojik ve sosyal açıdan çok iyi geldi. Bugün kamp alanında bir öğrenci velisi, bir kamp katılımcısı ve aynı zamanda bir öğretim görevlisi olarak bulunuyorum. Daha önce de kamp faaliyetlerine öğrencilerimizle birlikte katılım sağlamıştık. Şehitkamil Belediyesi tarafından hayata geçirilen anne-baba ve çocuk kampları aile içi iletişimin güçlenmesine de büyük katkı sağlıyor. Tüm öğrencilerimiz ve değerli veliler adına kamp faaliyetlerinin düzenlenmesinde emeği geçen başta Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu olmak üzere kamp liderlerine ve Bilim Şehitkamil bünyesinde görev yapan değerli meslektaşlarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Teknoloji üreten öğrenciler ve aileleri gençlik kampında
Teknoloji üreten öğrenciler ve aileleri gençlik kampında
Teknoloji üreten öğrenciler ve aileleri gençlik kampında
Teknoloji üreten öğrenciler ve aileleri gençlik kampında
Teknoloji üreten öğrenciler ve aileleri gençlik kampında
Teknoloji üreten öğrenciler ve aileleri gençlik kampında

Gaziantep Üniversitesi, Şehitkamil, Otomobil, Robot, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Teknoloji üreten öğrenciler ve aileleri gençlik kampında - Son Dakika


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