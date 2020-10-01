Teknoloji üretenlere Ankara Kalkınma Ajansından destek

Ankara Kalkınma Ajansı, bu yıl Mikrodenetleyici, Mikroişlemci ve Elektronik Devre Kartı Tasarımı, Üretimi ve Ekosisteminin Geliştirilmesi Programı (Teknoloji Habitatı 2020 Programı) kapsamında proje üreten başkentteki firmalara çeşitli oranlarda destek verecek.

Ajanstan yapılan yazılı açıklamaya göre, söz konusu programla mikrodenetleyici (MCU), mikroişlemci (MPU) ve baskı devre kartı (PCB) tasarımı, üretimi ve ekosisteminin geliştirilmesine öncelik veriliyor.

Kar amacı güden veya gütmeyen tüm kurum ve kuruluşlar proje başvurusunda bulunabilecek. Başvurular her ortağın işin belli bir bölümünü üstlenmesi yoluyla başvuru sahibi önderliğinde bir konsorsiyum kurularak da yapılabilecek.

Desteklerden faydalanmak isteyen kurum veya kuruluşların yasal statüsüne ilişkin çeşitli kriterler de belirlendi.

Bu kapsamda, proje faaliyeti projeyi sunan kurum veya kuruluşun görev ve yetki alanı içerisinde olacak.

Başvuru sahibinin kaydı Ankara'da bulunacak veya merkezleri ile yasal şubeleri başkentte yer alacak. Kaydının Ankara'da olmaması durumunda, sözleşme tarihinde Ankara'da şubesini açmış olması ve başvuru dokümanının destekleyici belgeler bölümünde şube açacağına dair taahhütname vermesi, projenin hazırlığından ve yönetiminden doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesi gerekecek.

Destek oranları

Destek oranları, kar amacı gütmeyen kuruluşlar için yüzde 25-100, kar amacı güden kuruluşlar için yüzde 25-75 olarak belirlendi.

Çağrı kapsamında bir bütçe kısıtı bulunmazken yalnız bir proje desteklenecek.

Değerlendirme, en düşük bütçeye teknik ve metodolojik olarak en kaliteli proje teklifi veren başvuru sahibinin kazanması esasına dayanacak.

Teknik ve metodoloji bölümünden alınan puanın yüzde 70'i, bütçe ve finans bölümünden alınan puanın yüzde 30'u puanlamaya dahil edilecek. En yüksek puan alan başvuru sahibi desteklenme hakkı elde edecek.

Başvurular, 6 Kasım saat 17.00'ye kadar internet üzerinden yapılacak, taahhütname de 13 Kasım aynı saate kadar teslim edilecek.

Başvuru belgesi olarak, Mikrodenetleyici, Mikroişlemci ve Elektronik Devre Kartı Tasarımı, Üretimi ve Ekosisteminin Geliştirilmesi Programı Başvuru Rehberi ve ekleri sunulacak.