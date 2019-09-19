Teknoloji ürünlerinde indirim kampanyası

Teknoloji perakendecisi Teknosa, 20-23 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek Tupturuncu kampanyasını duyurdu.

Kampanya kapsamında televizyondan akıllı telefona, notebook'tan küçük ev aletleri ve kişisel bakım ürünlerine kadar birçok farklı teknoloji ürününde indirim yapılacağı bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, "Televizyonunu yenilemek isteyenleri cazip fırsatlarla buluşturan Teknosa, Philips 108 ekran ultra ince 4K smart TV'yi 400 liralık indirimle 2 bin 899 lira ve 1 yıl ek garanti hediyesiyle, dinamik kristal renk görüntüsüyle dikkat çeken Samsung 165 ekran 4K UHD TV'yi ise 7 bin 799 liralık özel fiyatla satışa sunuyor. Performansı ve teknolojisiyle ön plana çıkan Huawei P Smart akıllı telefon ise 20-23 Eylül tarihleri arasında 1 bin 759 liralık avantajlı fiyatla tüketicilerle buluşuyor. Taşınabilir olması sayesinde iş dünyasının ve öğrencilerin tercihi notebook ve tabletlerde indirime giden Teknosa'da, yeni nesil Asus i5 notebook'a bin lira indirim ile 4 bin 299 liraya, Samsung Galaxy Tab A 8 tablete ise yüzde 20'yi aşan indirimle 699 liraya sahip olunabiliyor. Yüksek kaliteli belgelerle canlı fotoğrafları uygun maliyete basan Canon G3411 tanklı yazıcı da 749 liradan satışa sunuluyor. Teknolojinin en keyifli ve mobil hali Apple Watch 3 ve 4 serisinde kampanya dahilinde 300 liraya varan indirim yapılıyor. En son teknolojilerin adresi Teknosa'da ev yaşamını iyileştiren küçük ev aletlerinde de indirimler var. Kampanya kapsamında, Philips Marathon Ultimate elektrikli süpürge yüzde 40'ı aşan kaçırılmayacak bir indirimle bin 599 liradan satışa sunuluyor. Kişisel bakımda Gillette ürünleri yüzde 50'ye varan indirimlerle, Braun 9 in 1 erkek bakım kiti ise 349 liralık avantajlı fiyatla Teknosa'da olacak" denildi.