Teknoloji ürünlerinde 'karne' indirimi - Son Dakika
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Teknoloji ürünlerinde 'karne' indirimi

6 saat önce

Milyonlarca öğrenci yarıyıl tatiline bugün başladı.

Teknoloji ürünlerinde 'karne' indirimi, System.String[]

Milyonlarca öğrenci yarıyıl tatiline bugün başladı. Öğrencilerin eğitimlerinde önemli yer tutan bazı teknoloji ürünlerinde etiketler yüzde 30'a kadar indirimli hale geldi.


Yarıyıl tatiline giren öğrencilere sevindirici bir haber geldi. Elektronik perakendecisi MediaMarkt, yoğun bir temponun ardından dinlenme fırsatı bulacak öğrenciler için karne indirimini bugün başlattığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre 19 Ocak tarihine kadar devam edecek geçerli olacak kampanya kapsamında cep telefonu, dizüstü bilgisayar, oyun konsolları ve akıllı çocuk saatleri yüzde 30'a varan indirimlerle sunulacak.


Şirketten yapılan açıklamada bahsedilen indirimli ürünlere ilişkin detaylı bilginin şirketin satış noktalarından veya internet adresinden alınabileceği bildirildi. - İSTANBUL

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 03:32 Kaynak: İHA
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