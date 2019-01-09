Teknoloji ve Bilim Notları 2019/1
1 saat önce
Geçtiğimiz günlerde teknoloji ve bilim dünyasından gözümüze çarpan gelişmeleri derledik.
Geçtiğimiz günlerde teknoloji ve bilim dünyasından gözümüze çarpan gelişmeleri derledik.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 10:45 Kaynak: Youtube
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