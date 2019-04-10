Son Dakika Haberleri: Teknoloji ve Bilim Notları 2019/14

Teknoloji ve Bilim Notları 2019/14

1 saat önce

Geçtiğimiz günlerde teknoloji ve bilim dünyasından gözümüze çarpan gelişmeleri derledik.

Geçtiğimiz günlerde teknoloji ve bilim dünyasından gözümüze çarpan gelişmeleri derledik.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 09:33 Kaynak: Youtube
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