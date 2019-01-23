Son Dakika Haberleri: Teknoloji ve Bilim Notları 2019/3

Teknoloji ve Bilim Notları 2019/3

2 dakika önce

Geçtiğimiz günlerde teknoloji ve bilim dünyasından gözümüze çarpan gelişmeleri derledik.

Geçtiğimiz günlerde teknoloji ve bilim dünyasından gözümüze çarpan gelişmeleri derledik.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 10:29 Kaynak: Youtube

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