Teknoloji ve Bilim Notları 2019/5
1 saat önce
Geçtiğimiz günlerde teknoloji ve bilim dünyasından gözümüze çarpan gelişmeleri derledik.
Geçtiğimiz günlerde teknoloji ve bilim dünyasından gözümüze çarpan gelişmeleri derledik.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 08:06 Kaynak: Youtube
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