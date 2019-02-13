Teknoloji ve Bilim Notları 2019/6
4 saat önce
Geçtiğimiz günlerde teknoloji ve bilim dünyasından gözümüze çarpan gelişmeleri derledik.
Geçtiğimiz günlerde teknoloji ve bilim dünyasından gözümüze çarpan gelişmeleri derledik.
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Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 08:11 Kaynak: Youtube
Çin'den Vatandaşlarına Türkiye'ye Seyahat Uyarısı
Ölçü Aletlerine Muayene ve Damgalama Yaptırmayana, 2 Bin 600 TL Para Cezası Kesilecek
AB Ülkelerinin Sanayi Üretimi, 2009 Finansal Krizinin Ardından En Büyük Düşüşünü Yaşadı