Teknoloji ve Bilim Notları 2019/8
28 dakika önce
Geçtiğimiz günlerde teknoloji ve bilim dünyasından gözümüze çarpan gelişmeleri derledik.
Geçtiğimiz günlerde teknoloji ve bilim dünyasından gözümüze çarpan gelişmeleri derledik.
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 08:11 Kaynak: Youtube
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