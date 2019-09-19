Teknoloji ve bilişim dünyasının uzmanları bir araya geliyor

Müşterilerinin dijitalleşme yolculuğuna veri yedekleme, veri depolama ve iş sürekliliği konularında destek veren GlassHouse, dönüşüm yolculuğunu ve dijital dünyanın yeni trendlerini ele alacağı "GlassHouse Cloud Dijital Dönüşüm Zirvesi" etkinliğini düzenliyor. Dijital dönüşümün olmazsa olmaz trendleri, yeni GlassHouse Cloud çözümleri ve dijitalleşme süreçleri, 25 Eylül 2019 tarihinde düzenlenecek zirvede, uzman konuşmacılar eşliğinde masaya yatırılacak.



Türkiye ve EMEA bölgesinin önde gelen kurum ve kuruluşlarına, ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunan GlassHouse, dijital dönüşüm yolculuğunu, yeni dijitalleşme trendlerini ve GlassHouse Cloud bulut bilişimini anlatacağı "Dijital Dönüşüm Zirvesi"'ni düzenliyor. 25 Eylül 2019 tarihinde gerçekleştirilecek zirve, teknoloji ve bilişim dünyasının uzmanları ile iş profesyonellerini bir araya getirmeye hazırlanıyor.



'Kendi Everest'inize Tırmanın'



'GlassHouse Cloud Dijital Dönüşüm Zirvesi' katılımcıları Türk dağcı, yazar ve fotoğrafçı Nasuh Mahruki'nin 'Kendi Everest'inize Tırmanın' semineri ile dijital dönüşüm yolculuğunu farklı bir bakış açısından görecek. Dijital dönüşümün ve bulut bilişimin şirketlere sunduğu fırsatların masaya yatırılacağı zirvede, Nasuh Mahruki ise edindiği deneyimleri ve anekdotları katılımcılar ile paylaşacak.



"Dijitalleşme sürecinde güvenilir iş ortağıyız"



"GlassHouse Cloud Dijital Dönüşüm Zirvesi" ile dijitalleşme sürecinde yaşanan gelişmeleri müşterileri ile paylaşacaklarını söyleyen GlassHouse Genel Müdürü Alp Bağrıaçık, "2004 yılında kurulan GlassHouse 2018 yılında Meditterra Capital Girişim Sermayesi çatısı altına girmişti. Kurumsal yapısı, geniş kadrosu ve güçlü mali yapısıyla müşterilerinin dijitalleşme yolculuğuna veri yedekleme, veri depolama ve iş sürekliliği konularında destek verdi, CoreToEdge satın alması ile birlikte de hizmet alanını SAP altyapılarını da kapsayacak şekilde genişletti. Firmaların dijitalleşme süreçlerinde güvenilir iş ortağı olarak destek oluyoruz. Tecrübeli ekibimiz, bilgi birikimimiz ve deneyimlerimizle alanında fark yaratan hizmetler sunuyoruz. Bu etkinlik ile keyifli seminerler, teknolojik gelişmeler ve yeni trendler çerçevesinde bilişim dünyasından uzman isimleri iş profesyonelleri ile bir araya getiriyoruz. Dijital dönüşümdeki gelişmelere uygun çözümler sunmak ve hizmet alanımızı geliştirmek üzere yeni bilişim teknolojileri ile beraber iş yaşamını daha dinamik ve etkileşime açık bir ekosisteme dönüşmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL