TEKNOLOJİ VE SANATI BULUŞTURAN EĞİTİM MODELİ CUMULUS TANITILDI - Son Dakika

? Eğitim Ar-Ge şirketlerinden Bilişim Garajı'ın yeni online eğitim platformu CUMULUS, İstanbul'da yapılan bir toplantıyla tanıtıldı. İçeriklerin eğitimciler, sanatkarlar ve akademik danışmanlar tarafından hazırlandığı platformda, kişiye özel eğitim modeli tasarlayan Kolay Kampüs ile iş birliği de yapıldı. Bilişim ve sanat eğitimlerini birleştirdiklerini söyleyen Bilişim Garajı CEO'su Zerrin Topal, platformun kişiler için dijital kılavuz olduğunu dile getirdi.

CUMULUS'e yönelik bilgi vererek hedeflerini anlatan Bilişim Garajı CEO'su Zerrin Topal, 7'den 77'ye herkese hitap ettiklerini, yılların getirdiği tecrübe ile zamandan ve mekandan bağımsız yeni bir öğrenme metodu geliştirdiklerini belirtti. Topal, 'Ülkemizde gençlerimiz, çocuklarımız, anne ve babalar bilişim eğitiminden hayli uzaktalar. Sanat eğitimi de sadece fiziksel olarak verildiği için ondan da uzaktalar. Biz hem bilişim hem de sanat eğitimlerini birleştirdik. Anne ve babaların çocuklarıyla çok kolay ulaşabilecekleri bir hale getirdik' dedi.

Teknoloji ve insanlıkla büyüyen bir proje geliştirdiklerini belirten Topal, 'En büyük farkımız kendi öğrenme ekosistemi içerisinde kullanıcılarının somut projeler ve ürünler üretmesini sağlamasıdır. Bu ekosistem içerisinde kullanıcıya inovatif ürünleri imal etmesi için ihtiyacı olan tasarım, elektronik, kodlama, estetik bilgisi ile girişimcilik becerileri kazandırıyoruz. Okul öncesi dönemden yetişkin eğitimlerine kadar, herkesin ihtiyacı olan eğitimi kolayca ulaşılabilir hale getiren Kolay Kampüs eğitim platformu 'Dijital Merak Atölyeleri' bölümünde, CUMULUS de özel içeriklerle yer alacak? diye konuştu.

DERSLER 40-45 DAKİKA SÜRÜYOR

İçeriğin güçlü olduğuna değinen Topal, 'Dersler genelde 40-45 dakika sürüyor ama içeriklerine göre bu değişebiliyor. İçeriklerde pedagojik ve bilimsel yaklaşım standardı çok yüksek. Sanatın dijitalleşmesi o kadar keyifli ve başarılı bir iş. Örneğin bir karakalem üstadından ders almak istiyorsunuz, burada zaman, mekan, para birçok kriteri düşünmeniz gerekir. Ama aynı usta ürettiği içeriklerle usta-çırak ilişkisini online ortamda tekrar tekrar deneyimliyorsunuz. Siz de ustalaşıyorsunuz' ifadelerini kullandı.

HEDEF SİLİKON VADİSİ'NDE YER ALMAK

Zerrin Topal, 'Yıllık 1 kişi veya 4 kişilik abonelik yöntemiyle platforma dahil olabiliyorsunuz. 1 kişi için yıllık abonelik ücreti 349 lira, 4 kişi için ise 499 lira olarak belirlendi. Şu anda ABD ve Silikon Vadisi'nde eğitim teknolojileri komiteleriyle görüşmeler devam ediyor. Çok kısa bir zaman içerisinde fiziksel olarak da Silikon Vadisi'nde yer alma hayali içerisindeyiz' diye konuştu.

40 MİLYON LİRA YATIRIMLA HAYATA GEÇTİ

2 yılda 110 bin kullanıcıya ulaşmayı hedeflediklerini aktaran Topal, 'Ar-Ge kısmı için 2016 yılından bu yana içerik ve altyapı olmak üzere toplamda 40 milyon lira yatırım gerçekleştirdik. Ülkemizin Ar-Ge gücü ve insan kaynağı ile ürettiğimiz CUMULUS'ün benzersiz öğrenme ortamını önümüzdeki yıl İngilizce dil desteği ile tüm dünya ile buluşturmayı ve teknoloji ihracatı yapmayı hedefliyoruz' ifadelerini kullandı.

180 FARKLI EĞİTİM, BİNDEN FAZLA ETKİNLİK VAR

Zerrin Topal, 'Kullanıcılar, 'kodlama, tasarım, elektronik, görsel sanatlar, projeler ve kuramsal' başlıkları altındaki toplamda 180 farklı eğitimden ve binden fazla etkinlikten kendi ilgilerine ve seviyelerine göre seçim yapıp, yararlanabiliyor. 2022 yılı ile de kullanıcıların eğitimler sonrasında yaptıkları ürünleri sergileyerek diğer kullanıcılarla paylaşabilecekleri 'sergi özelliği' eklenecek. Bu özelliğin CUMULUS topluluğu oluşmasında etkin rol oynaması hedefleniyor. Merak eden herkes platforma www.cumulus.com.tr adresinden erişebilir? dedi.

AKIN: REKLAMSIZ VE GÜVENLİ İÇERİKLER SUNUYORUZ

İş birliği hakkında konuşan Kolay Kampüs İş Geliştirme Direktörü Orçun Akın ise pandemi süreciyle çocukların ekran karşısında geçirdiği zamanın arttığına dikkat çekerek, 'Kolay Kampüs (www.kolaykampus.com) olarak, ekrana değil öğrenmeye bağlayan eğitimleri, öğrenciyi sıkmadan, kendi hızında ve kendi dilediği şekilde öğrenmesini sağlayacak yapıda, reklamsız ve güvenli içeriklerle sunuyoruz. Şimdi ise, CUMULUS vasıtasıyla tasarımdan yazılıma, elektronikten görsel sanatlara kadar binlerce online içerik ve eğitim videosunu herkese ulaştırıyoruz" diye konuştu.