Üye Girişi
TEKNOLOJİ VE SANATI BULUŞTURAN EĞİTİM MODELİ CUMULUS TANITILDI - Son Dakika

TEKNOLOJİ VE SANATI BULUŞTURAN EĞİTİM MODELİ CUMULUS TANITILDI

30.09.2021 13:32

? Eğitim Ar-Ge şirketlerinden Bilişim Garajı'ın yeni online eğitim platformu CUMULUS, İstanbul'da yapılan bir toplantıyla tanıtıldı.

? Eğitim Ar-Ge şirketlerinden Bilişim Garajı'ın yeni online eğitim platformu CUMULUS, İstanbul'da yapılan bir toplantıyla tanıtıldı. İçeriklerin eğitimciler, sanatkarlar ve akademik danışmanlar tarafından hazırlandığı platformda, kişiye özel eğitim modeli tasarlayan Kolay Kampüs ile iş birliği de yapıldı. Bilişim ve sanat eğitimlerini birleştirdiklerini söyleyen Bilişim Garajı CEO'su Zerrin Topal, platformun kişiler için dijital kılavuz olduğunu dile getirdi.

CUMULUS'e yönelik bilgi vererek hedeflerini anlatan Bilişim Garajı CEO'su Zerrin Topal, 7'den 77'ye herkese hitap ettiklerini, yılların getirdiği tecrübe ile zamandan ve mekandan bağımsız yeni bir öğrenme metodu geliştirdiklerini belirtti. Topal, 'Ülkemizde gençlerimiz, çocuklarımız, anne ve babalar bilişim eğitiminden hayli uzaktalar. Sanat eğitimi de sadece fiziksel olarak verildiği için ondan da uzaktalar. Biz hem bilişim hem de sanat eğitimlerini birleştirdik. Anne ve babaların çocuklarıyla çok kolay ulaşabilecekleri bir hale getirdik' dedi.

Teknoloji ve insanlıkla büyüyen bir proje geliştirdiklerini belirten Topal, 'En büyük farkımız kendi öğrenme ekosistemi içerisinde kullanıcılarının somut projeler ve ürünler üretmesini sağlamasıdır. Bu ekosistem içerisinde kullanıcıya inovatif ürünleri imal etmesi için ihtiyacı olan tasarım, elektronik, kodlama, estetik bilgisi ile girişimcilik becerileri kazandırıyoruz. Okul öncesi dönemden yetişkin eğitimlerine kadar, herkesin ihtiyacı olan eğitimi kolayca ulaşılabilir hale getiren Kolay Kampüs eğitim platformu 'Dijital Merak Atölyeleri' bölümünde, CUMULUS de özel içeriklerle yer alacak? diye konuştu.

DERSLER 40-45 DAKİKA SÜRÜYOR

İçeriğin güçlü olduğuna değinen Topal, 'Dersler genelde 40-45 dakika sürüyor ama içeriklerine göre bu değişebiliyor. İçeriklerde pedagojik ve bilimsel yaklaşım standardı çok yüksek. Sanatın dijitalleşmesi o kadar keyifli ve başarılı bir iş. Örneğin bir karakalem üstadından ders almak istiyorsunuz, burada zaman, mekan, para birçok kriteri düşünmeniz gerekir. Ama aynı usta ürettiği içeriklerle usta-çırak ilişkisini online ortamda tekrar tekrar deneyimliyorsunuz. Siz de ustalaşıyorsunuz' ifadelerini kullandı.

HEDEF SİLİKON VADİSİ'NDE YER ALMAK

Zerrin Topal, 'Yıllık 1 kişi veya 4 kişilik abonelik yöntemiyle platforma dahil olabiliyorsunuz. 1 kişi için yıllık abonelik ücreti 349 lira, 4 kişi için ise 499 lira olarak belirlendi. Şu anda ABD ve Silikon Vadisi'nde eğitim teknolojileri komiteleriyle görüşmeler devam ediyor. Çok kısa bir zaman içerisinde fiziksel olarak da Silikon Vadisi'nde yer alma hayali içerisindeyiz' diye konuştu.

40 MİLYON LİRA YATIRIMLA HAYATA GEÇTİ

2 yılda 110 bin kullanıcıya ulaşmayı hedeflediklerini aktaran Topal, 'Ar-Ge kısmı için 2016 yılından bu yana içerik ve altyapı olmak üzere toplamda 40 milyon lira yatırım gerçekleştirdik. Ülkemizin Ar-Ge gücü ve insan kaynağı ile ürettiğimiz CUMULUS'ün benzersiz öğrenme ortamını önümüzdeki yıl İngilizce dil desteği ile tüm dünya ile buluşturmayı ve teknoloji ihracatı yapmayı hedefliyoruz' ifadelerini kullandı.

180 FARKLI EĞİTİM, BİNDEN FAZLA ETKİNLİK VAR

Zerrin Topal, 'Kullanıcılar, 'kodlama, tasarım, elektronik, görsel sanatlar, projeler ve kuramsal' başlıkları altındaki toplamda 180 farklı eğitimden ve binden fazla etkinlikten kendi ilgilerine ve seviyelerine göre seçim yapıp, yararlanabiliyor. 2022 yılı ile de kullanıcıların eğitimler sonrasında yaptıkları ürünleri sergileyerek diğer kullanıcılarla paylaşabilecekleri 'sergi özelliği' eklenecek. Bu özelliğin CUMULUS topluluğu oluşmasında etkin rol oynaması hedefleniyor. Merak eden herkes platforma www.cumulus.com.tr adresinden erişebilir? dedi.

AKIN: REKLAMSIZ VE GÜVENLİ İÇERİKLER SUNUYORUZ

İş birliği hakkında konuşan Kolay Kampüs İş Geliştirme Direktörü Orçun Akın ise pandemi süreciyle çocukların ekran karşısında geçirdiği zamanın arttığına dikkat çekerek, 'Kolay Kampüs (www.kolaykampus.com) olarak, ekrana değil öğrenmeye bağlayan eğitimleri, öğrenciyi sıkmadan, kendi hızında ve kendi dilediği şekilde öğrenmesini sağlayacak yapıda, reklamsız ve güvenli içeriklerle sunuyoruz. Şimdi ise, CUMULUS vasıtasıyla tasarımdan yazılıma, elektronikten görsel sanatlara kadar binlerce online içerik ve eğitim videosunu herkese ulaştırıyoruz" diye konuştu.

TEKNOLOJİ VE SANATI BULUŞTURAN EĞİTİM MODELİ CUMULUS TANITILDI
TEKNOLOJİ VE SANATI BULUŞTURAN EĞİTİM MODELİ CUMULUS TANITILDI
TEKNOLOJİ VE SANATI BULUŞTURAN EĞİTİM MODELİ CUMULUS TANITILDI
TEKNOLOJİ VE SANATI BULUŞTURAN EĞİTİM MODELİ CUMULUS TANITILDI
TEKNOLOJİ VE SANATI BULUŞTURAN EĞİTİM MODELİ CUMULUS TANITILDI
TEKNOLOJİ VE SANATI BULUŞTURAN EĞİTİM MODELİ CUMULUS TANITILDI

Araştırma Geliştirme, İstanbul, Bilişim, Kampüs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TEKNOLOJİ VE SANATI BULUŞTURAN EĞİTİM MODELİ CUMULUS TANITILDI - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

1 kuruşluk banka borcunu 21 yıl sonra bin 1 lira olarak geri istiyorlar 14:43 1 kuruşluk banka borcunu 21 yıl sonra bin 1 lira olarak geri istiyorlar Borç yapılandırmasından yararlanmak isteyenler için bugün son gün 14:25 Borç yapılandırmasından yararlanmak isteyenler için bugün son gün Çin'den salgınla mücadelede vahşi yöntem! Koronaya yakalanan hayvanları öldürmeye başladılar 14:04 Çin'den salgınla mücadelede vahşi yöntem! Koronaya yakalanan hayvanları öldürmeye başladılar
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Parlamenter demokrasiye dönmemiz söz konusu değil, başkanlık sisteminden memnunuz 13:59 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Parlamenter demokrasiye dönmemiz söz konusu değil, başkanlık sisteminden memnunuz Acun Ilıcalı, öldürülen Alper Baycın'ın için yapılan parkın açılış törenine katıldı 13:52 Acun Ilıcalı, öldürülen Alper Baycın'ın için yapılan parkın açılış törenine katıldı 12:53 "Ulan" tartışması kanlı bitti! Suriyeli genç, 17 yaşındaki Batuhan'ı kalbinden bıçaklayarak öldürdü
Anne ve iki çocuğunun şüpheli ölümüyle ilgili aranan baba, suçunu itiraf etti 12:24 Anne ve iki çocuğunun şüpheli ölümüyle ilgili aranan baba, suçunu itiraf etti Sürücü, fren yerine gaza bastı: 2 kişi hayatını kaybetti 11:18 Sürücü, fren yerine gaza bastı: 2 kişi hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
14:27 Erdoğan, Putin görüşmesinde bir ismi işaret etti: McGurk denilen adam beni ciddi manada rahatsız ediyor
14:24 Volkan'dan Alex ve Muslera yorumu! Rüya 11'ine G.Saray'dan 3, Beşiktaş'tan 1 futbolcu aldı
14:03 Çin'den salgınla mücadelede vahşi yöntem! Koronaya yakalanan hayvanları öldürmeye başladılar
13:59 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye rest: Ya uçaklarımızı verecekler ya da parayı
13:59 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Parlamenter demokrasiye dönmemiz söz konusu değil, başkanlık sisteminden memnunuz
13:58 İngiltere'de patlayan kriz Cristiano Ronaldo'yu da vurdu! Lüks arabasına benzin alamadı
13:56 İtalyanların Cüneyt Çakır'a tepkisi büyüyor! Şikayete gidiyorlar
13:51 Acun Ilıcalı, öldürülen Alper Baycın'ın için yapılan parkın açılış törenine katıldı
13:50 Son Dakika! Erdoğan'dan fahiş fiyatlarla mücadele konusunda mesaj verdi: Bazı marketlerle ilgili denetim süreci olacak ve cezai müeyyideler gelecek
13:49 Messi'den sonra Barcelona komple dağıldı
17 yaşında Barcelona'ya transfer olan Emre Demir, İtalya'da manşetleri süsledi 17 yaşında Barcelona'ya transfer olan Emre Demir, İtalya'da manşetleri süsledi         
14:49
Erdoğan, Putin görüşmesinde bir ismi işaret etti: McGurk denilen adam beni ciddi manada rahatsız ediyor Erdoğan, Putin görüşmesinde bir ismi işaret etti: McGurk denilen adam beni ciddi manada rahatsız ediyor         
14:28
Volkan'dan Alex ve Muslera yorumu! Rüya 11'ine G.Saray'dan 3, Beşiktaş'tan 1 futbolcu aldı Volkan'dan Alex ve Muslera yorumu! Rüya 11'ine G.Saray'dan 3, Beşiktaş'tan 1 futbolcu aldı         
14:24
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye rest: Ya uçaklarımızı verecekler ya da parayı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye rest: Ya uçaklarımızı verecekler ya da parayı         
14:00
İngiltere'de patlayan kriz Cristiano Ronaldo'yu da vurdu! Lüks arabasına benzin alamadı İngiltere'de patlayan kriz Cristiano Ronaldo'yu da vurdu! Lüks arabasına benzin alamadı         
13:59
Son Dakika! Erdoğan'dan fahiş fiyatlarla mücadele konusunda net mesaj: Bazı marketlere cezai müeyyideler gelecek Son Dakika! Erdoğan'dan fahiş fiyatlarla mücadele konusunda net mesaj: Bazı marketlere cezai müeyyideler gelecek         
13:33
115 bin cezası bulunmasına rağmen hiç çekinmeden gramaj oyunu yapıyorlar 115 bin cezası bulunmasına rağmen hiç çekinmeden gramaj oyunu yapıyorlar         
12:26
Yıllar sonra ortaya çıkan görüşmede Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorduğu soru soğuk rüzgarlar estirmiş Yıllar sonra ortaya çıkan görüşmede Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorduğu soru soğuk rüzgarlar estirmiş         
12:10
Barcelona'ya transfer olan 17'lik Emre Demir'den babası hakkında duygu dolu sözler Barcelona'ya transfer olan 17'lik Emre Demir'den babası hakkında duygu dolu sözler         
11:14
110 yaşındaki Dursun Ali dede uzun yaşama sırrını tereyağına bağlıyor 110 yaşındaki Dursun Ali dede uzun yaşama sırrını tereyağına bağlıyor         
11:05
Eşi ve çocuklarını öldüren eski uzman çavuş: Oğlum ilaçlı ayranı içmek istemedi Eşi ve çocuklarını öldüren eski uzman çavuş: Oğlum ilaçlı ayranı içmek istemedi         
11:01
Survivor yarışmacıları İsmail Balaban ve İlayda Şeker el ele görüntülendi Survivor yarışmacıları İsmail Balaban ve İlayda Şeker el ele görüntülendi         
10:23
Diplomalı öğretmen sandığı eşinin diplomasının sahte olduğunu öğrenen adam soluğu mahkemede aldı Diplomalı öğretmen sandığı eşinin diplomasının sahte olduğunu öğrenen adam soluğu mahkemede aldı         
09:46
Dünya bu esrarengiz adamı konuşuyor! 2118 yılına giderek çektiğini iddia ettiği fotoğraf görenleri ürküttü Dünya bu esrarengiz adamı konuşuyor! 2118 yılına giderek çektiğini iddia ettiği fotoğraf görenleri ürküttü         
20:41
Sakinleştirici verdiği karısını yüzlerce kişiyle cinsel ilişkiye zorladı, çocuklar kimden bilinmiyor Sakinleştirici verdiği karısını yüzlerce kişiyle cinsel ilişkiye zorladı, çocuklar kimden bilinmiyor         
19:48
Amcasının istismarına uğradığını iddia eden kıza hakimden tepki çeken soru: Neden bağırmadın, neden ses çıkarmadın? Amcasının istismarına uğradığını iddia eden kıza hakimden tepki çeken soru: Neden bağırmadın, neden ses çıkarmadın?         
17:01
Citroen'in 6 bin euroluk yeni otomobili kullanmak için ehliyet şartı bile aramıyorlar Citroen'in 6 bin euroluk yeni otomobili kullanmak için ehliyet şartı bile aramıyorlar         
15:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2021 14:52:13. #1.11#
SON DAKİKA: TEKNOLOJİ VE SANATI BULUŞTURAN EĞİTİM MODELİ CUMULUS TANITILDI - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement