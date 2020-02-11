Teknoloji yatırımcıları Samsun'da buluşacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Teknoloji yatırımcıları Samsun'da buluşacak - Son Dakika

Teknoloji yatırımcıları Samsun'da buluşacak

6 saat önce

Samsun Teknopark tarafından "Yeni Nesil Yatırımcılığı" paneli düzenlenecek.

Teknoloji yatırımcıları Samsun'da buluşacak, System.String[]

Samsun Teknopark tarafından "Yeni Nesil Yatırımcılığı" paneli düzenlenecek.

Panelin ardından Samsun Teknopark'ta yer alan girişimci, yatırımcı ve iş insanları proje sunumları yapacak.

Etkinlikte, "Yatırımcı nasıl olunur? Melek yatırımcılık nedir? Yatırım yapmak neden önemlidir? Yeni nesil yatırımcılık nedir? Teknoloji trendleri nelerdir?" gibi sorular cevaplandırılacak.


OKA Konferans Salonu'nda 21 Şubat Cuma günü saat 14.00'te başlayacak panele, StartUp Fon adına Gülsüm Çıracı, Keiretsu Forum Türkiye adına Hulusi Berik, Diffussion Capital Partner adına Alper Karagöz, Demirören Ventures adına Furkan Gül ve TR Angels adına İbrahim Ulukaya katılacak.

Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 10:30 Kaynak: AA
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