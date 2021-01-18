Teknoloji yazarı Füsun Sarp Nebil: WhatsApp'ın hala yanıt vermediği sorular var; güvenilir... - Son Dakika

Whatsapp'ın Tükiye ve Hindistan'dan gelen tepkiler üzerine, kullanıcılara sunduğu sözleşmeyi uygulama kararını ertelemesini değerlendiren teknoloji uzmanı ve T24 yazarı Füsun Sarp Nebil, sözleşmenin ertelenmesi kararına hala yanıt verilmeyen sorular olduğunu ve Whatsapp'ı hala güvenilir bulmadığını söyledi.

WhatsApp, veri paylaşma zorunluluğuna gelen tepkiler üzerine geri adım attı. Güncellemenin kabul edilmesi için son tarih olan 8 Şubat'ta kimsenin hesabının silinmeyeceğini açıkladı ve tarihin 15 Mayıs'a ertelendiği belirtildi.