Son Dakika Haberleri: Teknoloji, yeni bir eğitim anlayışı getiriyor

Teknoloji, yeni bir eğitim anlayışı getiriyor

2 saat önce

Yeni bir eğitim anlayışıyla, teknolojinin nimetlerini öğrenci ve öğretmenlere sunmak gerektiğine dikkat çeken Microsoft Türkiye Genel Müdürü Murat Kansu, "Eğitim alanında attığımız adımlara çok dikkat ediyoruz.

Teknoloji, yeni bir eğitim anlayışı getiriyor, System.String[]
Yeni bir eğitim anlayışıyla, teknolojinin nimetlerini öğrenci ve öğretmenlere sunmak gerektiğine dikkat çeken Microsoft Türkiye Genel Müdürü Murat Kansu, "Eğitim alanında attığımız adımlara çok dikkat ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki, yarının liderleri bugünün sınıflarında eğitim görüyor" diyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 10:34 

Microsoft Türkiye, Ekonomi
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