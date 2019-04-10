Teknoloji Zirvesi'nde Otonom Servise Bindik!
1 saat önce
10 Nisan 2019 tarihinde İstanbul'da düzenlenen Turkcell Teknoloji Zirvesi'nde Ericsson tarafından geliştirilen otonom servise bindik.
10 Nisan
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 09:32 Kaynak: Youtube
2019 tarihinde İstanbul
'da düzenlenen Turkcell Teknoloji Zirvesi
'nde Ericsson
tarafından geliştirilen otonom servise bindik. Belli bir güzergahta sürücüsü olmadan hareket eden araç 12 kişi alabiliyor. Üzerindeki algılayıcılarla etrafındaki nesneleri takip eden aracın önümüzdeki günlerde ülkemizde de kullanılması bekleniyor.
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