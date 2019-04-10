Son Dakika Haberleri: Teknoloji Zirvesi'nde Otonom Servise Bindik!

Teknoloji Zirvesi'nde Otonom Servise Bindik!

1 saat önce

10 Nisan 2019 tarihinde İstanbul'da düzenlenen Turkcell Teknoloji Zirvesi'nde Ericsson tarafından geliştirilen otonom servise bindik.

10 Nisan 2019 tarihinde İstanbul'da düzenlenen Turkcell Teknoloji Zirvesi'nde Ericsson tarafından geliştirilen otonom servise bindik. Belli bir güzergahta sürücüsü olmadan hareket eden araç 12 kişi alabiliyor. Üzerindeki algılayıcılarla etrafındaki nesneleri takip eden aracın önümüzdeki günlerde ülkemizde de kullanılması bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 09:32 Kaynak: Youtube
Ericsson, İstanbul, 10 Nisan, Turkcell Teknoloji Zirvesi, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ekrem İmamoğlu İçin "Mazbata Online" Oyunu Yapıldı Uğur Dündar, Ekrem İmamoğlu Anısıyla Sosyal Medyada Gündem Oldu! Trabzonsporlu Tayyip Ebrar Cumur Ameliyat Edildi İmamoğlu, "En Büyük Mağdur Binali Yıldırım" Deyip Rakibine Seslendi: Yerinde Olsam Onların Yüzüne Bakmam
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 23:11:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Teknoloji Zirvesi'nde Otonom Servise Bindik!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]