Teknoloji sektöründe işten çıkarma dalgasına Meta da katılıyor! Binlerce çalışan tedirgin - Son Dakika
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Teknoloji sektöründe işten çıkarma dalgasına Meta da katılıyor! Binlerce çalışan tedirgin

07.11.2022 18:54

Dünya çapında 87 bin çalışan olan teknoloji şirketi Meta, çarşamba günü büyük çaplı bir işten çıkarmaya gidecek. Binlerce kişiyi etkileyeceği düşünülen işten çıkarmalar için yetkililer çalışanlarına bu haftadan itibaren seyahatlerini iptal etmeleri şeklinde uyarıda bulundu.

Dünya çapında yaklaşık 87 bin çalışanı bulunan Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın ana şirketi Meta, büyük çaplı bir işten çıkarma yapabilir. Wall Street Journal'in haberine göre, Çarşamba günü Mark Zuckerberg'in CEO'su olduğu Meta şirketi, çok büyük bir işten çıkarma sürecine girecek. Binlerce çalışanı etkileyeceği tahmin edilen işten çıkarmalar ile ilgili olarak Çarşamba günü şirketin bir duyuru yayınlaması bekleniyor. Ayrıca şirket yetkilileri, çalışanlara bu haftadan itibaren zorunlu olmayan tüm seyahatlerini iptal etmelerini bildirdi.

Meta, büyük ölçekli işten çıkarma sürecine giriyor! Binlerce kişi kovulabilir

Şirketin CEO'su Mark Zuckerberg bu konuda ilk sinyali Temmuz ayında yaptığı açıklamada vermişti, Zuckerberg açıklamasında, "Planımız, gelecek yıl boyunca personel sayısını istikrarlı bir şekilde azaltmak. Birçok ekip küçülecek, böylece enerjiyi diğer alanlara kaydırabiliriz" ifadelere yer verdi. Küçülme sinyallerini bir süredir veren şirket, TikTok'un popüler olmasıyla birlikte reklam gelirlerinde de sıkıntı çekiyor.

Meta şirketinin net karı yılın üçüncü çeyreğinde 4,3 milyar dolara gerileyerek geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 52 düşüş yaşadı. Şirketin piyasa değeri böylece bir yıl içinde 600 milyar dolar azalmış oldu.

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Mark Zuckerberg, Facebook, Teknoloji, Son Dakika

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