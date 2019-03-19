Son Dakika Haberleri: Teknolojide Kadın Derneği tanıtıldı

Teknolojide Kadın Derneği tanıtıldı

43 dakika önce

Wtech Kurucu Başkanı Zehra Öney, "Doğamızda olan çoklu yönetim becerisi, sağduyu, duygu-akıl birleşimi, renkli ve sosyal kişilik biz kadınları aslında pozitif ayrıştırıyor ve Türkiye'ye büyük bir fırsat sunuyor" dedi.

Teknolojide Kadın Derneği tanıtıldı, System.String[]
Wtech Kurucu Başkanı Zehra Öney, "Doğamızda olan çoklu yönetim becerisi, sağduyu, duygu-akıl birleşimi, renkli ve sosyal kişilik biz kadınları aslında pozitif ayrıştırıyor ve Türkiye'ye büyük bir fırsat sunuyor" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 05:00 

Türkiye, Ekonomi
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