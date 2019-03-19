Teknolojide Kadın Derneği tanıtıldı
43 dakika önce
Wtech Kurucu Başkanı Zehra Öney, "Doğamızda olan çoklu yönetim becerisi, sağduyu, duygu-akıl birleşimi, renkli ve sosyal kişilik biz kadınları aslında pozitif ayrıştırıyor ve Türkiye'ye büyük bir fırsat sunuyor" dedi.
Wtech Kurucu Başkanı Zehra Öney, "Doğamızda olan çoklu yönetim becerisi, sağduyu, duygu-akıl birleşimi, renkli ve sosyal kişilik biz kadınları aslında pozitif ayrıştırıyor ve Türkiye
'ye büyük bir fırsat sunuyor" dedi.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 05:00
Eğlence Mekanında Kadınlara Darp Kamerada!
Yeni Zelanda Canisi Tokat'ta Türk Düşmanı Kazıklı Voyvoda'nın Kaldığı Zindanı Ziyaret Etmiş
Hayatını Kaybeden Usta Oyuncu Ümit Yesin'in Son Paylaşımındaki Ayşen Gruda Detayı Yürek Burktu
Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na Meydan Okudu: İspatla Her Şeyi Bırakırım