Teknolojik alet hırsızı kadın kamerada - Son Dakika

Esenyurt'ta girdiği evlerden oyun konsolu, televizyon, tablet ve cep telefonu çalan kadın son işinde kameralara yakalandı. Polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalanan zanlının evinde çok sayıda cep telefonu ve oyun konsolu ele geçirildi.

Olay, Balıkyolu Mahallesi 470. Sokak'ta bulunan Filistin uyruklu F.A.'ya ait evde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, F.A.'ya ait evin boş olduğunu fark eden şüpheli, elini kolunu sallayarak apartmana girip evin kapısını açmaya çalıştı. Kısa bir zorlamanın ardından içeriye giren hırsız, evde bulunan televizyon, oyun konsolu ve tableti çalarak olay yerinden uzaklaştı. Evine döndüğünde eşyalarının çalındığını fark F.A., durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen Esenyurt Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kimliğini tespit etmek için apartman ve sokaktaki güvenlik kameralarını incelemeye başladı. Çevrede bulunan kamera kayıtlarının 48 saatlik kısmını inceleyen ekipler, zanlının geliş ve kaçış güzergahını tespit etti. Yapılan çalışmalarda şüphelinin O.B isimli kadın şahıs olduğu belirlendi.

Hırsızın apartmandan kaçış anı kamerada

Kimlik tespitinin ardından kadın şüphelinin adresini bulan polis ekipleri baskın düzenledi. Yapılan baskında O.B., asayiş ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Şüpheli kadının evinde yapılan aramalarda ise F.A.'nın evinden çaldığı eşyaların yanı sıra çok sayıda cep telefonu ve nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan O.B., emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL